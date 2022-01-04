40,1% населения Беларуси полностью вакцинировались от COVID-19

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Более 4 млн 862 тыс. белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 3 млн 747 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

В том числе, одну дозу вакцины получили более 1,9 тыс. подростков 12-17 лет, сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Таким образом, одну дозу вакцины получили 52% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 40,1% населения.