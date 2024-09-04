4 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

82 года назад (1942) родился АБДИКОВ Толен - писатель, заслуженный работник Республики Казахстан.

Фото: novoetv.kz

Родился в Тургайской (ныне - Костанайской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1965), филолог.

Трудовая деятельность: пионервожатый (1958); литературный сотрудник газеты «Социалистік Қазақстан», заведующий отделом газеты «Қазақстан пионері» (1965-1969); старший редактор, заместитель главного редактора альманаха «Жалын» (1969-1977); главный редактор киностудии «Казахфильм» (1977-1979); инструктор, заведующий сектором отдела культуры ЦК Компартии Казахстана (1979-1990); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1990-1991); второй секретарь Союза писателей Казахстана (1991-1994); помощник Президента РК по вопросам культуры, литературы и искусства (1994-1996); секретарь Национального совета РК по государственной политике (01.1996-12.1996); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (1996-2003); главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента РК (2003-2008).

Книги Т. Абдикова изданы в ряде зарубежных стран. Особой известностью они пользуются в Европе и были отмечены Международной литературной премией Ф. Кафки.

За повесть «Парасат майданы» (в русском варианте - «Разума пылающая война») в 2004 году удостоен Государственной премии Республики Казахстан. По его повести снят фильм «История неизвестного сына» (1983).

76 лет назад (1948) родилась ДАРИБАЕВА Жадыра - известная казахстанская поэтесса.

Уроженка Кызылординской области. Окончила Кызылординское женское педагогическое училище, Московский литературный институт имени М. Горького.

Трудовая деятельность: в 1977-1990 годы преподавала в Национальном институте театрального искусства имени А. Луначарского (Москва); заведовала секретариатом Союза писателей Казахстана, работала в журнале «Қазақстан әйелдері».

Автор произведений «Гүлжайна», «Мейір», «Біздің жақтың аспаны». В стихах ее - боль за свой народ, за свой язык, а ключевые слова: Бог, честь, достоинство. Кроме поэзии занимается литературным переводом. Является одним из авторов текста Гимна Республики Казахстан, принятого в 1992 году.

53 года назад (1969) родился АБИЛЬ Еркин Аманжолулы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: parlam.kz

Родился в Кустанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова (1992).

Трудовая деятельность: преподаватель Карагандинской высшей школы милиции, Костанайской школы милиции (впоследствии Академия МВД) (1992-2009); проректор по научной работе и зарубежным связям Костанайского государственного педагогического института (2009-2016); ректор Костанайского государственного педагогического университета им. У. Султангазина (2016-2020); директор Института истории государства (2020-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

49 лет назад (1975) родилась ХАРИПОВА Рашида Еримовна - генеральный директор Центрального государственного музея Республики Казахстан.

Фото: csmrk.kz

Родилась в г. Атырау Атырауской области. Окончила Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, учитель биологии (2001); Университет «Нархоз», бакалавр экономики и бизнеса в государственном и местном управлении (2016); Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, магистр педагогических наук (2020).

Трудовая деятельность: делопроизводитель учебно-производственного комплекса «Жасталап»; учебный мастер учебного производства (1993-1994); учитель биологии (1994-1999); методист по профориентации (1999-2001); заместитель директора по обучению и производству (2001-2003); заведующая отделом «Исследования природы края» историко-краеведческого музея Атырауской области (2003-2009); заместитель директора музея по научной работе (2009-2010); заместитель директора музея по общим вопросам (2010-2014); руководитель музея (2014-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Также в этот день родились:

94 года назад (1928-2013) родился ДУЙСЕНБЕКОВ Дубек Дуйсенбекович - первооткрыватель Акбакайского золотого месторождения, ученик Каныша Сатпаева, лауреат Государственной премии Казахстана.

Фото: exclusive.kz

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский горнорудный институт (ныне - КазНТУ имени К.И. Сатпаева).

Трудовая деятельность: работал геологом, старшим геологом в Жезказганском горно-обогатительном комбинате. Ученым открыты Мироновское (висмут), Карьерное, Бескемпирское, Аксакальское (золото) месторождения.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.