4 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Толен АБДИКОВ, писатель, заслуженный работник Республики Казахстан

Фото: novoetv.kz

Родился в 1942 году в Тургайской (ныне — Костанайской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (1965), филолог.

Трудовая деятельность: пионервожатый (1958); литературный сотрудник газеты «Социалистік Қазақстан», заведующий отделом газеты «Қазақстан пионері» (1965-1969); старший редактор, заместитель главного редактора альманаха «Жалын» (1969-1977); главный редактор киностудии «Казахфильм» (1977-1979); инструктор, заведующий сектором отдела культуры ЦК Компартии Казахстана (1979-1990); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1990-1991); второй секретарь Союза писателей Казахстана (1991-1994); помощник Президента РК по вопросам культуры, литературы и искусства (1994-1996); секретарь Национального совета РК по государственной политике (01.1996-12.1996); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (1996-2003); главный инспектор социально-политического отдела Администрации Президента РК (2003-2008).

Книги Т. Абдикова изданы в ряде зарубежных стран. Особой известностью они пользуются в Европе и были отмечены Международной литературной премией Ф. Кафки.

За повесть «Парасат майданы» (в русском варианте — «Разума пылающая война») в 2004 году удостоен Государственной премии Республики Казахстан. По его повести снят фильм «История неизвестного сына» (1983).

Жадыра ДАРИБАЕВА, известная казахстанская поэтесса

Фото: madeniportal.kz

Родилась в 1948 году в Кызылординской области. Окончила Кызылординское женское педагогическое училище, Московский литературный институт имени М. Горького.

Трудовая деятельность: в 1977-1990 годы преподавала в Национальном институте театрального искусства имени А. Луначарского (Москва); заведовала секретариатом Союза писателей Казахстана, работала в журнале «Қазақстан әйелдері».

Автор произведений «Гүлжайна», «Мейір», «Біздің жақтың аспаны». В ее стихах — боль за свой народ, за свой язык, а главные темы — Бог, честь, достоинство. Кроме поэзии занимается литературным переводом. Является одним из авторов текста Гимна Республики Казахстан, принятого в 1992 году.

Награждена орденом «Парасат».

Ернур АЙТКЕНОВ, аким Актогайского района Павлодарской области

Фото: пресс-служба Павлодарской области

Родился в 1965 году в селе Жалтыр Майского района Павлодарской области. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, зооинженер (1989).

Трудовая деятельность: зоотехник совхоза, ведущий зоотехник Майского РАПС, главный зоотехник совхоза, главный зоотехник Майского РСХУ (1989-1996); директор КСХП «Акжарский» (1996-1997); начальник отдела департамента сельского хозяйства Павлодарской области (1997-1998); начальник отдела АО «Иртыш» (1998); начальник департамента сельского хозяйства Железинского района (1998-1999); исполнительный директор КХ «Енбек» (2000-2004); заместитель начальника Павлодарского РСХУ (2004-2005); директор ГКП «Племенной центр Песчанский» (2005-2006); аким Майского района Павлодарской области (2006-2010); аким Баянаульского района Павлодарской области (2010-2014); руководитель управления сельского хозяйства Павлодарской области (2014-2017); аким Лебяжинского района Павлодарской области (2017-2018); аким района Тереңкөл Павлодарской области (2018-2021); секретарь Павлодарского областного маслихата (2021-2023); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2023-2026).

На занимаемой должности — с июля 2026 года.

Еркин АБИЛЬ, казахстанский общественный деятель, историк

Фото: parlam.kz

Родился в 1969 году в Кустанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова (1992).

Трудовая деятельность: преподаватель Карагандинской высшей школы милиции, Костанайской школы милиции (впоследствии Академия МВД) (1992-2009); проректор по научной работе и зарубежным связям Костанайского государственного педагогического института (2009-2016); ректор Костанайского государственного педагогического университета им. У. Султангазина (2016-2020); директор Института истории государства (2020-2023); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва (2023-2026).

Айнагуль БАЛТАШЕВА, руководитель управления образования Акмолинской области

Фото: Gov.kz

Родилась в 1972 году в селе Карагаш Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова, специальность «Учитель казахского языка и литературы» (1994); Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова, специальность «Государственное и местное управление» (2010); Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова, магистр образования (2014).

Трудовая деятельность: учитель казахского языка и литературы Карагашской средней школы Тайыншинского района СКО (1994-1996); учитель казахского языка и литературы ГУ «Средняя школа № 6» Кокшетау (1996-2004); заместитель директора по УВР ГУ «Средняя школа № 6» Кокшетау (2004-2011); методист по оценке качества образования ГУ «Отдел образования Кокшетау» (2011-2012); директор «Профильной школы-гимназии полиязычного обучения № 3 им. М. Ғабдуллина» (2012-2018); директор «ІТ школы — лицей» (2018-2020); руководитель ГКП на ПХВ «Bolashag saraiy» при управлении образования Акмолинской области, Кокшетау (07.2020-03.2023); председатель постоянной комиссии маслихата по социальным вопросам Акмолинской области (03.2020-07.2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

Арман ДЖУМАБЕКОВ, руководитель аппарата Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Фото: Gov.kz

Родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, юрист (1997).

Трудовая деятельность: инспектор Ерментауского филиала сберегательного банка № 2102 Целиноградской области (1990-1998); главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области (1998-1999); главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов РК (1999-2002); консультант юридического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2003); главный эксперт государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2003-2004); главный эксперт отдела законодательства и правовой экспертизы государственно-правового управления Администрации Президента РК (2004-2005); главный эксперт отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК (2005-2006); заведующий сектором отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК (2006-2007); главный инспектор отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК (2007-2008); заведующий сектором государственно-правового отдела Администрации Президента РК (03.2008-11.2008); заместитель руководителя представительства Президента РК в Парламенте РК (2008-2011); заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента РК (2011-2018); ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК (2018-2019); первый вице-министр национальной экономики РК (04.2019-07.2019); ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2019-2021); руководитель аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2021-2022); руководитель аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (2022-2024).

На занимаемой должности — с августа 2024 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2018), медалью «Ерен еңбегі үшін».

Ростислав КОНЯШКИН, первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Фото: Министерство ИИ и цифрового развития

Родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, специальность «Математика»; ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, магистр информационных систем. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовая деятельность: консультант ТОО «ERP-Service „KazTransCom“» (2011); работа в АО «Информационно-аналитический центр», АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» МОН РК, НАО «ГК „Правительство для граждан“» (2012-2020); заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2020-2021); председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (2021-2024); вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2024-2025).

На занимаемой должности — с декабря 2025 года.

Также в этот день родились:

Дубек ДУЙСЕНБЕКОВ, первооткрыватель Акбакайского золотого месторождения, лауреат Государственной премии Казахстана

Фото: Wikipedia

Родился в 1928 году в Алматинской области. Окончил Казахский горнорудный институт (ныне — КазНТУ имени К. И. Сатпаева).

Трудовая деятельность: работал геологом, старшим геологом в Жезказганском горно-обогатительном комбинате. Ученым открыты Мироновское (висмут), Карьерное, Бескемпирское, Аксакальское (золото) месторождения.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.