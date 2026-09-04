4 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день тхэквондо

Официально учрежден Всемирной федерацией тхэквондо в 2006 году на Генеральной ассамблее, проходившей в Хошимине (Вьетнам). Праздник решили отмечать 4 сентября, так как в этот день в 1994 году Международный олимпийский комитет официально включил тхэквондо в число олимпийских видов спорта. Впервые соревнования по тхэквондо проводились на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.

СОБЫТИЯ

В 2009 году Программа развития Организации Объединенных Наций в Республике Казахстан и АО «Самрук-Энерго» подписали меморандум о сотрудничестве в области использования возобновляемых источников энергии для реализации проектов строительства ветровых и солнечных электростанций в Казахстане.

В 2009 году в Астане, на площади перед городским акиматом, впервые стартовал V Международный автопробег «Дружба народов — 2009».

В 2010 году в московском Доме кино в рамках 14-го Форума национальных кинематографий стран СНГ и Балтии состоялась премьера киноленты «Игла. Ремикс» казахстанского режиссера Рашида Нугманова.

В новый фильм добавлены материалы, которые были сняты до фильма «Игла» и не вошли в него, а также графические элементы наподобие комиксов.

В 2013 году Республика Казахстан была приглашена на саммит «Группы двадцати» (G20) в Санкт-Петербурге в качестве представителя ЕАЭС, Таможенного союза и Содружества Независимых Государств (СНГ).

Участие в G20 является уникальным шансом для Казахстана в плане продвижения своей повестки дня на глобальном уровне, укрепления внешнеполитического и международного авторитета.

В 2016 году в Астане стартовало грандиозное спортивное событие — благотворительный международный «Астана Марафон». В масштабном соревновании приняли участие 4 500 человек, включая спортсменов из 25 стран мира (США, Франция, Италия, Япония, Австралия, Германия, Иран, Ирландия, Бельгия, Россия, Бразилия, Эстония, Китай, Южная Корея, Турция, Греция, Канада, ОАЭ, Нидерланды и других).

Рано утром бегуны стартовали с площадки у ТРЦ «Хан Шатыр», чтобы преодолеть дистанции в 10, 21, 1 и 42,2 километра.

В 2019 году в Астане прошел первый Форум писателей стран Азии, направленный на укрепление и дальнейшее развитие литературных и культурных связей между странами, расположенными на азиатском континенте. Впервые в крупном международном мероприятии приняли участие представители 44 стран Азии, таких как Китай, Индия, Россия, Иран, Япония, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Южная Корея, страны Юго-Восточной и Центральной Азии и другие.

По итогам форума было принято Обращение делегатов форума к главам государств и правительствам Азии по вопросам развития азиатской литературы с предложениями о поддержке литературных проектов.

В 2020 году в Восточном Казахстане, в долине Елеке Сазы, археологи нашли артефакты. 850 золотых изделий составляли украшения комплекта конской сбруи сакского правителя. По технологии изготовления, материалам, формам и сюжетам золотые украшения предварительно датируются V–IV веками до н. э. и являются памятниками искусства саков Тарбагатая. Уникальность украшений проявляется в индивидуальности, богатстве и качественном исполнении.

В 2020 году открылся первый Курултай студентов-тюркологов, на котором студенты специальности «тюркология» из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана выступили с докладами и обменялись мнениями по исследованию фольклора, литературы, языкознания и традиций тюркских народов. Этот первый курултай является отражением выполнения решений, принятых на заседании Совета кафедр тюркологии.

В 2021 году на Паралимпийских играх в Токио Казахстан установил исторический рекорд по медалям Паралимпийских игр — «золото», два «серебра» и одна «бронза». Героями стали пауэрлифтер Давид Дегтярев, дзюдоисты Темиржан Даулет, Ануар Сариев, Зарина Байбатина, пловец Нурдаулет Жумагали.

В 2021 году возле села Кызыл Жулдыз житель Тараза нашел горсть старинных монет. Причем клад оказался порезанным на мелкие кусочки. Ученые предполагают, что сокровища принадлежали некоему торговцу. Найденное старинное серебро весом в полкилограмма Рафаэль Искандеров передал в историко-культурный музей. Археологи утверждают, что в таком объеме артефакты встречаются впервые. Исследовав чеканку монет, они пришли к выводу, что серебро относится к эпохе Саманидов (середина X века).

В 2023 году в Международном выставочном центре EXPO в Астане состоялось торжественное открытие Форума глобальных партнеров и выставки продукции Shandong Heavy Industry Group (SHIG) под девизом «Гостеприимная земля. Качественное производство». Мероприятие было организовано с целью улучшения интеграции и обмена опытом с партнерами в регионе СНГ, а также для стимулирования новых форм сотрудничества. В этом мероприятии участвовали представители правительств стран СНГ, дилеры, руководители провинций и муниципалитетов, представители отечественных и зарубежных СМИ.

На конференции были представлены последние научно-технические инновации SHIG, включая новейшие автомобильные разработки и передовые технологии силовых систем. Участников впечатлил широкий ассортимент грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники, которые завоевали признание на мировом рынке благодаря выдающимся характеристикам и передовым технологиям, использованным при их создании.

В 2023 году в Казахстане появился единый номер телефона для помощи семьям, женщинам и детям. МЦРИАП дополнило перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным. В частности, по номеру 111 казахстанцам начали предоставлять бесплатные услуги связи информационно-справочного и организационного характера, а также психологическую помощь и первичные консультации по всем вопросам, касающимся обеспечения законных прав граждан.

В 2024 году Давид Дегтярев из Акмолинской области завоевал золото на Паралимпийских играх в весовой категории до 54 кг и стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории Казахстана. Дастан Мукашбеков завоевал бронзу в толкании ядра на Паралимпийских играх. Его результат составил 16 метров — это новый рекорд Азии.

В 2025 году в выставочном комплексе «EXPO» Астаны представили первый в Казахстане автономный суперкомпьютер, разработанный для работы с искусственным интеллектом. Система позволит государственным органам и крупным компаниям использовать ИИ без подключения к интернету и риска утечки данных. Создание собственного суперкомпьютера — это шаг к цифровой независимости Казахстана. Ключевым элементом системы служит мультиагентная платформа, которая объединяет разные нейросети в едином пространстве. Она позволяет формировать команды цифровых агентов: одни анализируют данные, другие создают тексты, третьи отвечают за планирование.