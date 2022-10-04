4 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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назад (1904-1987) родился- ученый, переводчик, доктор филологических наук, профессор.

Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Коммунистический университет трудящихся Востока, Казахский государственный университет.

Трудовая деятельность: работал в редакциях газет «Жас қайрат», «Лениншіл жас» («Жас алаш»), «Кеңес туы», «Оңтүстік Қазақстан», «Социалистік Қазақстан», был редактором, заведующим отделом; главный редактор Казахского объединенного государственного издательства (1941-1944); заведующий кафедрой казахской литературы, профессор Казахского государственного университета (Казахский национальный университет имени аль-Фараби) (1961-1987).

Б. Кенжебаев - исследователь истории казахской литературы и печати, жизни и творчества Абая, С. Торайгырова, Ж. Жабаева, М. Сералина, М. Ауэзова, С. Шарипова. Автор учебников и хрестоматий. Издал сборник казахского сатирического фольклора «Тымпи», «Көңіл ашар», сборник рассказов «Асау жүрек».

Награжден орденом Ленина и медалями.

назад (1943-2011) родился- дирижер, композитор, музыковед, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Родился в Алматы. Окончил Ленинградскую консерваторию по двум специальностям: хоровое дирижирование (класс профессора Е.П Кудрявцевой.) и композиция (класс профессора И.Я. Пустыльника).

Трудовая деятельность: преподаватель в музыкальном училище при Ленинградской консерватории (1966-1972), а также в самой Ленинградской консерватории (1972-1973); многие годы работал дирижером Государственного симфонического оркестра РК.

Он успешно совмещал дирижерскую, композиторскую и музыковедческую деятельность. Его перу принадлежат опера и балет, симфония и симфонический кюй, соната и квартет, оратория, вокально-хоровые циклы, камерные и джазовые сочинения. В своих произведениях творчески следует традиции композиторских школ прошлого и настоящего. Важным истоком творчества стал казахский национальный фольклор. Через народную песню пришла в его произведения широкая кантиленная мелодия, придавшая музыке особую свежесть и колорит.

Т. Мынбаев дирижировал оперными спектаклями в Большом и Мариинском театрах, оркестрами ГАСО, БСО, МГФ, Петербургской, Екатеринбургской, Саратовской, Самарской, Ярославской филармоний; выезжал на гастроли в города Украины, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии, Австрии, Югославии, Швейцарии, Германии, Швеции, Финляндии.

В его творческом активе более двадцати записанных грампластинок и компакт-дисков, выступления на самых престижных музыкальных фестивалях «Московская осень», «Белые ночи», «Весна в Лугано», «Хельсинкское лето», «Варшавская осень», работа с фирмами ВВС (Великобритания), «Дойче граммофон» (Германия), «Арт Электроник» (Россия, США), «Аврора» (Норвегия) и другими.

В последние годы работал художественным руководителем и главным дирижером симфонического и камерного оркестров РАМ им. Гнесиных в Москве.

назад (1969) родился- аким города Аркалык.

Родился в Костанайской области. Окончил Костанайский институт бизнеса и управления, бухгалтерский учет и аудит (2000); Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжара, юриспруденция (2012).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Наурзумский» Наурзумского района (1988-1989); ревизор-инспектор по штатам, старший экономист Наурзумского районного финансового отдела (1989-1993); главный контролер-ревизор Наурзумского районного отделения управления государственного Комитета финансового контроля Республики Казахстан по Костанайской области (1993-1994); главный бухгалтер МП «Мурагер» в Наурзумском районе (1994-1995); налоговый инспектор, главный специалист отдела налогообложения физических лиц, начальник отдела аудита Налогового комитета по Наурзумскому району (1995-2000); заместитель акима Нарзумского района по экономическим вопросам (2000-2007); заместитель акима Сарыкольского района по финансовым и социальным вопросам (2007-2011); член Ревизионной комиссии по Костанайской области (2011-2013); председатель Ревизионной комиссии по Костанайской области (2013-2018); аким Амангельдинского района Костанайской области (2018-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

назад (1973) родился- заместитель акима Западно-Казахстанской области.

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, инженер; Московский автомобильно-дорожный институт, инженер-механик.

Трудовая деятельность: токарь Уральского завода «Металлист»; ведущий, главный специалист Уральского казенного предприятия «Оралавтожол»; начальник ПДУ № 31 Западно-Казахстанского областного филиала «Казахавтодор»; работал на ответственных должностях в Западно-Казахстанском областном управлении автомобильных дорог Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК; заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК; заместитель председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол»; директор департамента государственного учета РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» (2020-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

назад (1977) родился- первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, политология (1999); Евразийский гуманитарный университет, юрист (2001); Центрально-Казахстанскую академию, менеджмент (2013); тренинг-обучение в международном учебном центре Международной организации труда ITC (ILO), (Турин, Италия) (2011); Высшую школу государственной политики Назарбаев Университета; Школу государственной политики Ли Куан Ю (Сингапур) (2013).

Трудовая деятельность: специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела контроля, анализа за нормативными правовыми актами департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных государственных органов Министерства юстиции Республики Казахстан (1999-2005); заместитель директора департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением трудового законодательства, директор юридического департамента, департамента труда и социального партнерства, председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2005-2013); председатель Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальный защиты населения Республики Казахстан - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (2013-2014); председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития населения Республики Казахстан - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (2014-2017); главный государственный инспектор труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2017-2019); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

назад (1979) родился- председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh invest».

Окончил Middle East Technical University, экономика и управление (2001); Лондонскую школу экономики и политических наук, магистратура по управлению экономическим развитием (2007); Гарвардский университет, магистр государственного управления (2015).

Трудовая деятельность: заместитель директора департамента АО «Группа компаний Туркуаз»; сотрудник АО «Демир Казахстан Банк» фонда АО «Самрук-Казына» (2003-2009); заместитель директора департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2009-2010); директор по экономике и финансам департамента корпоративных финансов и казначейства АО «НАК «Казатомпром» (2010-2015); главный директор по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром» (2015-2020); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.