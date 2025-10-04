4 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

74 года назад (1951) родился КАНАПЬЯНОВ Бахытжан Мусаханович — советский и казахстанский поэт, писатель, переводчик, сценарист, кинорежиссер.

Фото: ratel.kz

Родился в г. Кокшетау. В 1974 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина, затем в течение года (1974-1975) работал инженером-исследователем в лаборатории Института металлургии и обогащения АН КазССР под руководством А. М. Кунаева.

Параллельно с наукой занимался литературным творчеством, считая своим наставником известного писателя и поэта Олжаса Сулейменова. В 1975 году в журнале «Простор» были опубликованы первые поэтические произведения Бахытжана Канапьянова. В этом же году О. Сулейменов пригласил Канапьянова редактором и сценаристом киностудии «Казахфильм». После окончания в 1977 году Высших курсов режиссеров в Москве активно работает в кино и на телевидении. Автор и режиссер около 20 кино- и видеофильмов. В 1981 году поступил на Высшие литературные курсы Литинститута им. М. Горького. К моменту окончания Литературных курсов у Канапьянова уже вышло 3 поэтических сборника — «Ночная прохлада» (1977), «Отражения» (1979) и «Чувство мира» (1982). Через год после окончания Литинститута становится старшим редактором издательства «Жалын» и литературным консультантом Союза писателей Казахстана (1984-1991). Много лет работает в жанре поэтического перевода, выступая популяризатором тюркоязычной поэзии среди русскоязычной аудитории. Перевел на русский язык произведения Абая Кунанбаева, Джамбула Жабаева, Кенена Азербаева, Назыма Хикмета, Шакарима Кудайбердыева, Магжана Жумабаева, Махамбета Утемисова, Нурпеиса Байганина, Ахмета Байтурсынова, Кашагана, Сабита Муканова, Сакена Сейфуллина, Изима Искандерова, Омора Султанова, а также выдающийся памятник казахского фольклора — поэму Кыз-Жибек.

В 2011 году на первом международном конкурсе переводов тюркоязычной поэзии «Ак Торна» Канапьянову присудили первое место в номинации «Лирика». В 2012 году его выбрали председателем жюри данного конкурса.

Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства (2020), член Союза писателей Казахстана, член Правления Союза писателей Казахстана, член казахского и русского ПЕН-клубов, член Правления Европейского Конгресса Литераторов (Прага), где представляет литературу Казахстана и Центральной Азии. Академик Крымской литературной академии, главный редактор литературных альманахов «Литературная Азия» и «Литературная Алма-Ата».

56 лет назад (1969) родился АСАНОВ Амирхан Биркенович – аким города Аркалык.

Фото: Gov.kz

Родился в Костанайской области. Окончил Костанайский институт бизнеса и управления, бухгалтерский учет и аудит (2000); Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжара, юриспруденция (2012).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Наурзумский» Наурзумского района (1988-1989); ревизор-инспектор по штатам, старший экономист Наурзумского районного финансового отдела (1989-1993); главный контролер-ревизор Наурзумского районного отделения управления государственного Комитета финансового контроля Республики Казахстан по Костанайской области (1993-1994); главный бухгалтер МП «Мұрагер» в Наурзумском районе (1994-1995); налоговый инспектор, главный специалист отдела налогообложения физических лиц, начальник отдела аудита Налогового комитета по Наурзумскому району (1995-2000); заместитель акима Наурзумского района по экономическим вопросам (2000-2007); заместитель акима Сарыкольского района по финансовым и социальным вопросам (2007-2011); член Ревизионной комиссии по Костанайской области (2011-2013); председатель Ревизионной комиссии по Костанайской области (2013-2018); аким Амангельдинского района Костанайской области (2018-2021).

На занимаемой должности — с мая 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

51 год назад (1974) родился ДЖАМАНТАЕВ Ерлан Айтпаевич — президент Qazaqstan Football League.

Фото: © Qazaqstan Football League

Родился в городе Целинограде (ныне Астана).

Трудовая деятельность: занимался профессиональным футболом, руководитель и главный тренер частного клуба «Ушкын-Искра»; в разные годы возглавлял национальную сборную Казахстана по пляжному футболу и Департамент массового, женского футбола и футзала Казахстанской федерации футбола; председатель правления ФК «Актобе» (2021-2023); директор ФК «Окжетпес», генеральный секретарь ассоциации «Республиканская лига частных футбольных школ и академий».

На занимаемой должности — с января 2025 года.

48 лет назад (1977) родился МУКАНОВ Габит Касымбекович – прокурор города Шымкента.

Фото: Gov.kz

Родился в Алматинской области. Окончил университет «Кайнар» по специальности «Юриспруденция» (1998). Государственный советник юстиции 3 класса.

Трудовая деятельность: помощник прокурора Кербулакского района Алматинской области (1998); заместитель прокуроров Кербулакского и Талгарского районов Алматинской области; заместитель прокурора Алмалинского района г. Алматы; прокурор Талгарского района Алматинской области и Медеуского района г. Алматы; начальник управления — руководитель Аппарата прокуратуры г. Астаны (2013-2017); заместитель прокурора г. Астаны (2017-2019); руководитель департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности с августа 2021 года.

46 лет назад (1979) родился ЮСУПОВ Меиржан Бахитович – председатель правления АО «НАК „Казатомпром“.

Фото: primeminister.kz

Окончил Middle East Technical University, экономика и управление (2001); Лондонскую школу экономики и политических наук, магистратура по управлению экономическим развитием (2007); Гарвардский университет, магистр государственного управления (2015).

Трудовая деятельность: заместитель директора департамента АО «Группа компаний Туркуаз»; сотрудник АО «Демир Казахстан Банк» фонда АО «Самрук-Казына» (2003-2009); заместитель директора департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2009-2010); директор по экономике и финансам департамента корпоративных финансов и казначейства АО «НАК „Казатомпром“ (2010-2015); главный директор по экономике и финансам АО „НАК „Казатомпром“ (2015-2020); вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2020-2021); председатель правления АО „НК „KAZAKH INVEST“ (2021-2023).

На занимаемой должности — с октября 2023 года.

44 года назад (1981) родился ПАШИМОВ Марат Орумбасарович — руководитель управления общественного здравоохранения города Алматы.

Фото: Gov.kz

Родился в Мактааральском районе Туркестанской области. Окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, специальность «Лечебное дело» (2004); МКТУ им. Х. А. Яссави, специальность «Организация местного управления» (2008). Кандидат медицинских наук.

Трудовая деятельность: медбрат в кардиологическом центре Южно-Казахстанской области (2003-2005); врач анестезиолог-реаниматолог, Заведующий реанимационного отделения № 2 (2006-2008); заведующий телемедицинского центра (2008-2009); заместитель главного врача по оргметод. работе и ЧС (2009-2015); главный врач Шымкентской городской поликлиники № 3 (2015-2017); главный врач областной клинической больницы Туркестанской области (01.2017-04.2020); руководитель Управления общественного здоровья Туркестанской области (04.2020-03.2023); председатель Правления АО «Научно-Исследовательский Институт кардиологии и внутренних болезней» (03.2023-07.2025).

На занимаемой должности с июля 2025 года.

Также вэтот день родились:

121 год назад (1904-1987) родился КЕНЖЕБАЕВ Бейсенбай – ученый, переводчик, доктор филологических наук, профессор.

Фото: Wikipedia

Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Коммунистический университет трудящихся Востока, Казахский государственный университет.

Трудовая деятельность: работал в редакциях газет «Жас қайрат», «Лениншіл жас» («Жас алаш»), «Кеңес туы», «Оңтүстік Қазақстан», «Социалистік Қазақстан», был редактором, заведующим отделом; главный редактор Казахского объединенного государственного издательства (1941-1944); заведующий кафедрой казахской литературы, профессор Казахского государственного университета (Казахский национальный университет имени аль-Фараби) (1961-1987).

Б. Кенжебаев — исследователь истории казахской литературы и печати, жизни и творчества Абая, С. Торайгырова, Ж. Жабаева, М. Сералина, М. Ауэзова, С. Шарипова. Автор учебников и хрестоматий. Издал сборник казахского сатирического фольклора «Тымпи», «Көңіл ашар», сборник рассказов «Асау жүрек».

Был награжден орденом Ленина и медалями.

82 года назад (1943-2011) родился МЫНБАЕВ Тимур Каримович – дирижер, композитор, музыковед, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Фото: 100philharmonia.spb.ru

Родился в Алматы. Окончил Ленинградскую консерваторию по двум специальностям: хоровое дирижирование (класс профессора Е. П. Кудрявцевой.) и композиция (класс профессора И. Я. Пустыльника).

Трудовая деятельность: преподаватель в музыкальном училище при Ленинградской консерватории (1966-1972), а также в самой Ленинградской консерватории (1972-1973); многие годы работал дирижером Государственного симфонического оркестра РК.

Он успешно совмещал дирижерскую, композиторскую и музыковедческую деятельность. Его перу принадлежат опера и балет, симфония и симфонический кюй, соната и квартет, оратория, вокально-хоровые циклы, камерные и джазовые сочинения. В своих произведениях творчески следует традиции композиторских школ прошлого и настоящего. Важным истоком творчества стал казахский национальный фольклор. Через народную песню пришла в его произведения широкая кантиленная мелодия, придавшая музыке особую свежесть и колорит.

Т. Мынбаев дирижировал оперными спектаклями в Большом и Мариинском театрах, оркестрами ГАСО, БСО, МГФ, Петербургской, Екатеринбургской, Саратовской, Самарской, Ярославской филармоний; выезжал на гастроли в города Украины, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии, Австрии, Югославии, Швейцарии, Германии, Швеции, Финляндии.

В его творческом активе более двадцати записанных грампластинок и компакт-дисков, выступления на самых престижных музыкальных фестивалях «Московская осень», «Белые ночи», «Весна в Лугано», «Хельсинкское лето», «Варшавская осень», работа с фирмами ВВС (Великобритания), «Дойче граммофон» (Германия), «Арт Электроник» (Россия, США), «Аврора» (Норвегия) и другими.

В последние годы работал художественным руководителем и главным дирижером симфонического и камерного оркестров РАМ им. Гнесиных в Москве.