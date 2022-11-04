Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

4 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

4 Ноября 2022, 07:00
4 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
4 Ноября 2022, 07:00

4 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1952 году начала издаваться газета «Қазақстан мұғалімі», освещающая достижения педагогической науки, проблемы и мероприятия, связанные с реформами в казахстанских школах.

В 1977 году в Алма-Ате был организован Казахский научно-исследовательский институт кардиологии, преобразованный в 2001 году в Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней, с 2010 года - в РГП «Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней» Министерства здравоохранения РК.

В 1995 году состоялось открытие 582-километрового электрифицированного участка трансазиатской железной дороги от станции Шу до станции Арыс, с запуском которого завершилась электрификация всей трансказахстанской железной дороги, соединяющей северные и южные регионы республики.

В 2000 году на участке Сарыадар в селе Рождественка (ныне - село имени Кабанбай батыра Целиноградского района Акмолинской области) состоялось открытие памятника прославленному казахскому герою Кабанбаю. В исторических источниках Кабанбай упоминается как храбрый воин. В конце XVIII века отряды под его руководством нанесли поражение джунгарам и спасли казахский народ от истребления. На месте захоронения батыра установлен 25-метровый мавзолей, напоминающий форму воинского шлема. Строгие формы ребристых стен подчеркивают устремленность ввысь всего мавзолея из красного кирпича. Общая площадь постройки 41,3 квадратных метра.

В 2000 году Казахстан стал членом Комиссии по наркотическим средствам (КНС). КНС образована резолюцией Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН в 1946 году, является центральным органом в системе ООН. Она определяет политику международного сообщества в области международного контроля над наркотиками. КНС вправе давать не только предложения руководству ООН, но и рекомендации отдельным странам по всем вопросам антинаркотической деятельности, включая правовую.

В 2012 году в Бразилии на Лестнице Селарона среди множества выложенных плиток из разных стран появилась надпись Kazakhstan. Свою лепту в пиар-кампанию нашей молодой республики внесла казахстанка Вероника Иванова.

В 2012 году был снят 7-серийный документальный видеофильм «Музыкант», посвященный памяти основоположника скрипичной школы Казахстана Айткеша Толганбаева, творческое наследие которого внесено в золотой фонд казахстанского музыкального искусства.

В 2015 году в Алматы состоялось официальное открытие почетного консульства Словацкой Республики.

Почетным консулом Словацкой Республики в Алматы стал бизнесмен, владелец инвестиционной группы, гражданин Казахстана Марат Сабалаков. Своей главной целью на этом посту он назвал укрепление отношений между двумя странами в областях экономики, торговли, культуры, в научной и образовательной сферах.

В 2016 году были выпущены в обращение памятные серебряные монеты «Күлтегін» из серии монет «Сокровища степи» номиналом 500 тенге.

Культегин (Кюль-тегин) (685-731) - выдающийся военачальник тюркского народа, объединивший множество кочевых этносов. В его честь был создан обширный погребальный комплекс, важную часть которого составил ряд балбалов.

В 2016 году первый исторический полнометражный анимационный фильм «Қазақ елі» был отобран в официальную конкурсную программу фестиваля Азиатского кино (Asian Film Festival), который прошел в испанской Барселоне. Анимационная лента «Қазақ елі» повествует о детстве и периоде взросления будущих ханов - Жанибека и Керея, которые 550 лет назад создали Казахское ханство.

В 2017 году в рамках мероприятия министерского уровня по защите гуманитарного и медицинского персонала, состоявшегося на полях Совета безопасности ООН, Казахстан подписал политическую декларацию, которая содержит ряд предложений по активизации защиты в зонах конфликтов медицинского и гуманитарного персонала, медицинской инфраструктуры, а также призывает к обмену передовым опытом, расследованию и документированию нападений на указанных лиц.

В 2019 году Конституционный Совет Республики Казахстан был избран председателем Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов на предстоящие два года. Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан Кайрат Мами принимал участие во встрече органов конституционного контроля азиатских стран и других мероприятиях, которые проходили в Индонезии.

В 2020 году в преддверии 750-летия Золотой орды вышел документальный фильм «Ұлытау. Ұлық ұлыс», главная цель которого - популяризация и почитание сакральных мест в Улытау, унаследованных нашим народом, привлечение к этим местам туристов. Документальный фильм состоит из двух частей.

В 2020 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение монеты «JETI QAZYNA» из серии «Сокровища степи».

В данном монетном проекте представлены коллекционные монеты:

- из золота номиналом 500 тенге;

- из серебра номиналом 500 тенге;

- из серебра номиналом 5000 тенге;

- из сплава мельхиор номиналом 200 тенге и из сплава нибрасс/нейзильбер качеством «brilliant uncirculated» номиналом 100 тенге, состоящих в одном блистерном наборе.

В 2020 году в Алматы, в парке «Гулдер» Жетысуского района, открылась первая в стране аллея волонтеров. Все участники высадили саженцы ели и установили таблички с названием своей организации.

В 2021 году в Национальном центре рукописей и редких книг прошла выставка рукописей, на которой были представлены редкие книги, письма ханов, карты (копии) по истории Казахского государства из фонда Национального центра рукописей и редких книг. Например, карта Энтоний Дженкинсона, «Жамиг ат-таварих» Кадыргали Жалайыри, «Тарих Джахан Аро» Ахмада Гафари Казвини.


Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября
Казахстанская делегация приняла участие в памятном митинге в честь подвига героев-панфиловцев
17 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Читайте также
Казахстанская делегация приняла участие в памятном митинге в честь подвига героев-панфиловцев
Коллекционные монеты в честь 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева выпустил Нацбанк
17 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
17 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
16 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
16 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Тенге исполнилось 29 лет: история национальной валюты Казахстана
15 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Полицейские изъяли более 300 кг рыбы осетровых пород в Мангистауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору