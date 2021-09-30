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    18:37, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    4 млрд тенге инвестиций направят в строительство складских помещений в аэропорту столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и ООО «ДХЛ Логистика» заключили меморандум о сотрудничестве по развитию транспортно-логистической инфраструктуры грузового терминала АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Проект реализуется в рамках реализации новой стратегии развития столичного аэропорта до 2035 года и позволит внедрить новые логистические технологии, повысить качество услуг по приему, обработке, хранению, выдаче грузов и почты в аэропорту казахстанской столицы.


    В строительство новых складских помещений общей площадью 8 тыс. кв. метров DHL в ближайшие три года вложит 4 млрд тенге инвестиций.

    В свою очередь, министерством в реализации инвестиционного проекта компании будет оказана вся необходимая поддержка.

    Меморандум был подписан вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Бериком Камалиевым и директором ООО «ДХЛ Логистика» Марком Ляйневебером.

    В рамках этого документа МИИР РК и глобальный логистический оператор договорились о сотрудничестве в улучшении логистического климата в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев; развитии мультимодальных грузовых перевозок, создании интегрированных логистических продуктов с применением IT-технологий; обмене опытом в сфере развития терминальной обработки и грузовых перевозок, как в Казахстане, так и на международном уровне; привлечении новых импортных и экспортных грузопотоков.

    Для справки: в начале сентября 2021 г. АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» и ТОО «ДХЛ Логистика (Казахстан)» заключили договор по обслуживанию, развитию грузоперевозок и созданию мультимодального центра.

    DHL Group является ведущей в мире компанией в сфере логистических услуг. Его подразделением является ТОО «ДХЛ Логистика (Казахстан)», с которым и был заключен договор по обработке грузового потока в аэропорту г. Нур-Султан.

    ТОО «ДХЛ Логистика (Казахстан)» является субъектом среднего предпринимательства. Среднегодовая численность персонала - 250 человек. Учредитель - компания «Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH».


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    Транспорт Астана Аэропорт
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