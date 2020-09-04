4-летняя девочка пострадала в пожаре в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ряд пожаров произошёл в Павлодарской области, преимущественно из-за детской шалости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщение о пожаре в доме по улице Машхура Жусупа в городе горняков (Экибастузе - Казинформ) поступило на пульт единой диспетчерской службы вчера, в 22 часа 13 минут. Горели домашние вещи на балконе двухкомнатной квартиры, и частично сгорела деревянная обшивка балкона вместе с пластиковой рамой на общей площади три квадратных метра», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Бойцы специализированной пожарной части №2 и пожарной части №6 локализовали огонь в 22 часа 22 минуты и полностью потушили в 22 часа 49 минут. С места пожара в экибастузскую городскую больницу увезли внучку хозяйки квартиры, 2016 года рождения, сообщили спасатели.

«Девочка получила ожоги ягодиц, левой стопы и левой кисти первой и второй степеней, - отметили в ведомстве. - До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них трое детей».

Теперь устанавливают причину и ущерб, причинённый пожаром. В Экибастуз выехали сотрудники испытательно-пожарной лаборатории, добавили в ДЧС.

А в Железинском районе к пожару привела детская шалость. Сообщение об инциденте, по данным департамента, поступило на пульт 101 в 14 часов 32 минуты.

«На территории хозяйственного двора, в сеновале, сгорела одна тонна сена на площади 28 квадратных метров. Сотрудники пожарного поста №16 Железинского района оперативно прибыли к очагу возгорания и потушили огонь в 15 часов 33 минуты», - отметили в пресс-службе ДЧС.

Другой пожар из-за детской шалости произошёл на станции Мынкуль в Железинском районе. В спальне двухкомнатного жилого дома горели домашние вещи и деревянный пол на общей площади 28 квадратных метров. Пожарные об этом узнали в 16 часов 10 минут. Сотрудники пожарного поста №16 и пожарного поста села Михайловка смогли потушить огонь в 16 часов 56 минуты. В тушении пожара им помогали 20 членов добровольного пожарного формирования.

«Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи послужило причиной пожара в селе Жанабет района Теренколь, - рассказал источник. - На территории хозяйственного двора горели деревянный навес и частично деревянные ульи на общей площади 15 квадратных метров. Сотрудники пожарной части №8 потушили огонь в семь часов вечера, в отношении хозяина был составлен административный протокол».

Из-за короткого замыкания электрических проводов произошёл пожар в селе Иртышск сегодня, в половине третьего часа ночи. В здании одноэтажного газоблочного магазина горели деревянные конструкции кровли и мебели внутри здания на 15 квадратных метрах. Сотрудники пожарной части №8 службы пожаротушения локализовали огонь в 3 часа 22 минуты и полностью ликвидировали в 3 часа 47 минут.

Фото Константина Шелкова