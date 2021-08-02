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    17:19, 02 Август 2021 | GMT +6

    4-летний ребенок выпал из окна в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал 4-летний ребенок. Мальчика с различными травмами доставили в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    1 августа в 23:40 из окна квартиры на пятом этаже в одной из многоэтажных домов в Караганде выпал ребенок 2017 г.р. Мальчик упал на крыльцо подъезда. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. Он был госпитализирован в клинику им. Макажанова.

    «У ребенка высотная сочетанная травма. Закрытая травма грудной клетки ушиб лёгкого справа. Множественные мелкие ссадины обеих нижних конечностей. Ушибленная рана подбородочной области. Тупая травма живота. Состояние стабильное, находится в реанимации», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

    По словам спасателей, недосмотр со стороны взрослых является основной причиной травматизма и гибели детей. В связи с этим сотрудники ДЧС области просят родителей усилить присмотр за маленькими детьми, не оставлять их одних в помещениях с открытыми окнами.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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