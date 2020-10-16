4-летний ребенок - самый маленький пациент с коронавирусом в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Глава больницы UZ Brussel, что на севере Брюсселя Марк Ноппен сообщил, что «люди всех возрастов» госпитализируются с осложненными симптомами коронавирусной инфекции, и предупредил, что новый коронавирус «опасен не только для пожилых людей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя университетской больницы Брюсселя, четырехлетний ребенок - самый маленький пациент, госпитализированный в отделение интенсивной терапии медучреждения. «Нашему самому юному пациенту с коронавирусом, который лечится в отделении интенсивной терапии, всего четыре года. Это очень тяжело даже для нашего персонала», -отметил врач.

Ситуация с Covid-19 в Бельгии серьезнее, чем в соседних Франции и Нидерландах, предупреждает министр здравоохранения королевства.

В этой связи брюссельские врачи призывают к кардинальным изменениям в политике тестирования на Covid-19. По данным статистики, в бельгийской Валлонии насчитывается более 5000 очагов инфекции.

С пятницы все больницы Брюсселя перейдут на фазу 1B, которая требует от них зарезервировать половину своих коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом.

В то время как остальные больницы в стране остаются на более низком уровне (1A), Эрика Влиге, вирусолог, консультирующий правительство по коронавирусу, заявила в четверг, что общая шкала будет вероятно до 1B.

Согласно общенациональным данным на 15 октября, более 1700 жителей Бельгии госпитализированы, при этом среднее количество новых ежедневных госпитализаций выросло почти до 170 человек в день за последние 7 дней, по сравнению со 130 на прошлой неделе.