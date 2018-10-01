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4-летний ребенок погиб при пожаре в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В селе Шалкар Айыртауского района Северо-Казахстанской области сгорел жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, в огне погиб 4-летний ребенок. Его тело вынесли из горящего дома местные жители еще до прибытия пожарного подразделения.
«Огнеборцы и добровольные противопожарные формирования сделали всё, что было в их силах, но ребенка спасти не удалось», - сообщили в пресс-службе.
Еще трое детей смогли выбраться из дома. Мальчик 12 лет успел выбежать наружу, когда начался пожар. Мать с сыном разбили окно с улицы в комнате и вытащили девочек 8 и 10 лет. Самого младшего 4-летнего ребенка не сразу смогли найти из-за сильного задымления и огня.
Спасатели выяснили, что в день трагедии хозяйка дома и четверо её детей находились дома. Супруг был на работе. Женщина ненадолго вышла во двор по делам, дети оставались дома. Возвращаясь, она увидела задымление в крытом дворе и доме.
Когда на место прибыли пожарные, открытым огнем горел жилой дом, хозяйственные постройки и сено. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Жильё и все надворные строения располагались под одной крышей, горевшие по направлению ветра.
Пламя уничтожило жилой дом с крытым двором, постройки, машину Opel Vectra, мотоцикл «УРАЛ» и другое имущество.
«Интенсивному распространению стихии способствовало позднее сообщение о пожаре наряду с отдаленностью населенного пункта от ближайшей пожарной части и погодные условия. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метров. Эвакуировано 3 газовых баллона», - проинформировали в пресс-службе.
Предположительно причиной пожара стал перегрев камышитовой стены от печного отопления.
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