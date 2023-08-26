4-летнего ребенка сбила машина в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау автомобиль наехал на перебегавшего дорогу 4-летнего малыша. Ребенок госпитализирован с травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло в Кокшетау 23 августа. 32-летний водитель автомашины «Honda Odyssey», двигаясь по ул. Куанышева в восточном направлении, допустил наезд на 4-летнего малыша, который выбежал на проезжую часть.

«В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ, открытый перелом левой голени». Назначены экспертизы», - пояснили в ведомстве.

Акмолинские полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Между тем, как отметили в полиции, для уменьшения количества ДТП с участием пешеходов установлено 22 пешеходных перехода, из которых 3 регулируемых и 19 нерегулируемых, 89 макетов детей, 99 стробоскопов красно-синего цвета для привлечения зрительного внимания водителей, а также для визуализации эффекта присутствия патрульной полиции. В том числе 42 – установлены на пешеходных переходах вблизи учебных учреждений. Также появились 9 проекционных освещений на нерегулируемых пешеходных переходах. Установлены 22 светофорных объекта, а также более 500 дорожных знаков.

По статистике, с начала текущего года в Акмолинской области зарегистрировано 53 ДТП с участием пешеходов. При этом погибли семь и получили различные травмы 59 человек. К административной ответственности привлечены 10 тысяч пешеходов.

«ДТП с участием пешеходов в основном происходят, когда пешеходы в состоянии алкогольного опьянения переходят дорогу в неустановленном месте, еще и в темное время суток, кроме того, как видите, есть факты ДТП с участием малолетних детей, оставшихся без присмотра родителей. Поэтому убедительная просьба - переходить проезжую часть дороги строго в установленных местах, на пешеходных переходах и на разрешающий сигнал светофора», – обратился к акмолинцам и гостям региона заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Акмолинской области Уалихан Жунуспеков.