4 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1959) родилась- оперная певица (колоратурное сопрано), народная артистка Казахстана, обладательница специальной премии Джино Бекки на Международном конкурсе вокалистов имени Ф. Виньяса в Барселоне.

Уроженка Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Шымкентское музыкальное училище, Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовая деятельность: с 1984 года работает солисткой оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая.

В театре оперы и балета им. М. Мусоргского (Санкт-Петербург) пела Виолетту в «Травиате» и Джильду в «Риголетто». Принимала участие в гастролях театра по Японии в декабре 1998 года, спела шесть спектаклей «Травиата» из десяти. Исполняла партии Антониды (Глинка «Жизнь за царя»), Людмилы (Глинка «Руслан и Людмила»), Марфы (Римский-Корсаков «Царская невеста»), Снегурочки (Римский-Корсаков «Снегурочка»), Мими (Пуччини «Богема»), Микаэлы (Бизе «Кармен») и др. Гастролировала в Италии, Испании, Японии, в 2007 году дала сольный концерт в «Карнеги-Холл» (Нью-Йорк).

Награждена орденом «Құрмет».

назад (1964) родился- председатель правления (президент) Актауского морского торгового порта.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Казанский химико-технологический институт им. С.М. Кирова, инженер-механик (1986); Евразийский институт рынка, экономист-менеджер (2000).

Трудовая деятельность: старший мастер, мастер по ремонту химического оборудования производства аммиака 1, 2 ПО «Навоиазот», г. Навои (1986-1989); механик отделения, мастер по ремонту оборудования, слесарь 6 разряда цеха аммиака-1 азотно-тукового завода ПО «ПГМК» (Актау) (1989-1993); начальник, менеджер, инженер 2-й категории отдела маркетинга и организации сотрудничества с зарубежными компаниями АО «Каскор» (Актау) (1993-1995); заместитель начальника управления по реализации нефтепродуктов АО «МангистауМунайГаз» (1995-2000); коммерческий директор АО «Павлодарский нефтехимический завод» (2000-2002); директор контрольно-аналитического департамента АО «УзеньМунайГаз» (2002-2003); и.о. директора, заместитель директора дирекции строящихся объектов АО «НМСК «КазМорТрансФлот» (2003-2004); заместитель генерального директора ТОО «ТенизСервис» (2004-2008); директор «Батуми Индастриал Холдинг Лтд» (2008-2012); директор департамента аналитики и прогнозирования АО «НК «Қазмұнайгаз» (2013-2014); начальник отдела портовых сооружений и капитального строительства АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» (2014-2015); вице-президент по техническим вопросам АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» (2015-2016); генеральный директор ТОО «Порт Курык» (2016-2017).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

назад (1971) родилсяпервый заместитель акима Мангистауской области.

Родился в п. Махамбет Атырауской области.

Окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина (1995, асперантура 1998) по специальности «Горный инженер»; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2017), специалист по государственному и муниципальному управлению.

Трудовая деятельность: работа в различных коммерческих структурах (1999-2010);

начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по г. Атырау» (2010-2012); начальник ГУ «Управление сельского хозяйства Атырауской области» (04.2012-09.2012); начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по г. Атырау» (09.2012-03.2013); заместитель акима города Атырау (03.2013-12.2014); руководитель ГУ «Управление государственных закупок Атырауской области» (12.2014-06.2016); заместитель акима города Атырау (06.2016-01.2017); руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» (01.2017-05.2018); аким Макатского района Атырауской области (05.2018-09.2019); заместитель акима Атырауской области (09.2019-12.2019); вице-министр энергетики Республики Казахстан (25.12.2019-01.2022).

На занимаемой должности с января 2023 года.

Награжден Орденом «Құрмет» (16.12.2021); медалями: «Ерен еңбегі үшін», юбилейные медали - «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл».