4 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

50 лет назад (1974) родилась БАЛАЕВА Аида Галымовна - министр культуры и информации Республики Казахстан.

Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Родилась в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный университет им. Абая, учитель русского языка и литературы (2000); Казахский национальный аграрный университет, юрист (2007).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняющая обязанности начальника управления информации по г. Алматы (1999-2004); первый заместитель директора департамента внутренней политики г. Алматы (2004-2006); директор департамента внутренней политики г. Алматы (2006-2008); директор департамента, начальник управления внутренней политики г. Астаны (2008-2010); заместитель акима Астаны (2010-2014); заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2019); секретарь Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 2017 года); помощник Президента Республики Казахстан - заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2020); министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2022); заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

55 лет назад (1969) родился ТУЛЕБАЕВ Марат Сагинтаевич - начальник департамента полиции города Астаны.

Фото: Департамент полиции города Астаны

Родился в селе Докучаевка Наурзумского района Костанайской области. Окончил Алматинскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР (1992), Алматинский юридический институт МВД РК (1998), Институт подготовки руководящего состава ОВД Академии МВД РК (2004).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОГСК по Наурзумскому району УКСК Костанайской области; начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОГСК по Орджоникидзевскому району УГСК по Костанайской области (1992-1996); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный УВД Костанайской области (1996-1997); заместитель начальника Наурузумского РОВД УВД Костанайской области (1997-1999); слушатель факультета подготовки руководящих кадров ОВД и специалистов воспитательных аппаратов института подготовки руководящего состава ОВД Академии МВД РК (1999-2003); начальник отдела по раскрытию преступлений против личности управления криминальной полиции ДВД г. Астана (2003-2004); заместитель начальника управления криминальной полиции ДВД г. Астана (20042005); начальник управления криминальной полиции ДВД г. Астана (2005-2008); заместитель начальника управления по расследованию ДВД г. Астана (2008-2010); начальник управления внутренних дел района Сарыарка ДВД г. Астана (2010-2011); начальник управления внутренних дел района Алматы ДВД г. Астана (2011-2013); первый заместитель начальника департамента внутренних дел Костанайской области (2013-2016); первый заместитель начальника департамента полиции г. Астана (2016-2017); начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области (2019-2022).

На занимаемой должности с января 2022 года.

37 лет назад (1987) родился КАРАБАЕВ Марат Каримжанович – министр транспорта Республики Казахстан.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Родился в Ташкентской области (Республика Узбекистан). Окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт; Уорвикский университет, Великобритания; Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.

Трудовая деятельность: эксперт управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета водного хозяйства МСХ РК (2011); главный эксперт управления технологического развития сервисной индустрии департамента новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013); заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2014-2015); руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО (2015-2017); директор департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2018-2019); директор департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и новых технологий РК (2019-2020); председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2020-2021); вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2021-2023); министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2023)

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

Также в этот день родились:

98 лет назад (1926-2013) родился СЕРКЕБАЕВ Ермек Бекмухамедович – выдающийся казахский оперный певец (лирический баритон), председатель Союза музыкальных деятелей Казахстана, солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, народный артист Казахстана и Казахской ССР, профессор, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий ССР и Казахстана, лауреат международного конкурса вокалистов, лауреат двух премий на Всесоюзном конкурсе вокалистов и артистов балета, обладатель премии «Тарлан».

Фото: egemen.kz

Уроженец г. Петропавловска. Окончил Алматинское музыкальное училище им. П.И. Чайковского (ныне - Алматинский музыкальный колледж им. П. Чайковского), Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Певец создал прекрасную галерею оперных портретов. В числе значительных образов - Абай в опере Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, Кожагул и Амангельды из опер «Биржан и Сара», Онегин и Елецкий в «Евгении Онегине» и «Пиковой даме» Петра Чайковского, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Джоаккино Россини, Петруччио «Укрощении строптивой», батыры Ер Таргын и Алпамыс из опер Евгения Брусиловского и Еркегали Рахмадиева и другие.

Является непревзойденным исполнителем современной казахской вокальной музыки. Снимался в фильмах «Наш милый доктор», «Песня зовет», «Ангел в тюбетейке». С гастролями побывал в более чем 50 странах. С 1973 года вел класс вокала в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. В 2006 году выступал в Москве в Большом зале консерватории. Был депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва, депутатом Верховного Совета КазССР 8-го, 11-го созывов.