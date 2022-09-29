ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 4 ДТП из-за непогоды произошло в Петропавловске за сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Первый снег, выпавший ночью в Петропавловске, заставил многих водителей отказаться от поездок.

«Хотя гололедица не образовалась, автомобилей на улицах областного центра стало заметно меньше. Тем не менее, без происшествий на дорогах не обошлось. За сутки зарегистрированы 4 столкновения автотранспортных средств. Пострадавших нет», - сообщил командир батальона патрульной полиции управления полиции города Петропавловска Канат Алимжанов.

Стражи порядка напоминают: следует проявлять особую бдительность при совершении поворота налево, обгона - как показывает практика, это наиболее частые ситуации, в которых происходят аварии.

Ежедневно в двухсменном режиме за дорожной безопасностью на улицах областного центра наблюдают 25 автопатрулей. За сутки выявлено 86 различных нарушений ПДД, в том числе 3 факта выезда на встречную полосу. Автодороги областного и республиканского значения обслуживают 15 экипажей батальона патрульной полиции ДП СКО.

«Призываем автомобилистов следить за прогнозами погоды и предупреждениями, которые рассылает служба ЧС. При перемене погодных условий, особенно в тумане, следует помнить два простых правила: уменьшать скорость и увеличивать дистанцию между транспортными средствами. Именно по причине несоблюдения дистанции в этом году в СКО произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и 14 получили травмы. Будьте внимательны на дороге, следите за технической исправностью транспортных средств, строго соблюдайте ПДД», — отметил начальник управления Местной полицейской службы Айдын Байматов.





Фото: polisia.kz