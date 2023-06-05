4 детей и мужчина погибли в результате неудачной рыбалки в Канаде

КВЕБЕК. КАЗИНФОРМ – Четыре ребенка и один взрослый погибли в эти выходные в результате неудачной рыбалки на берегу реки Святого Лаврентия в муниципалитете Портнёф-сюр-Мер на северном берегу провинции Квебек в Канаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBC.ca.

Погибшим детям было чуть больше 10 лет. Они ловили рыбу на берегу реки без лодки, когда их унесло приливом.

Всего в группе, отправившейся на рыбалку, было 11 человек. Шестерых удалось спасти, но пять жертв пропали без вести около 2 часов ночи по местному времени.

По словам представителя полиции, дети не дышали, когда их обнаружили. Они были доставлены в местный медицинский центр, где врач констатировал их смерть.

Полиция сообщила, что водолазы нашли тело мужчины, которому было около 30 лет. Полиция провинции Квебек и военнослужащие канадских вооруженных сил принимали участие в поисках пропавшего взрослого в течение всего дня.

По данным Global.ca, погибшим мужчиной оказался местный житель Кевен Жирар, 37 лет. Двое их погибших детей были его сыновьями.

Родственница погибшего Кевена Жирара Вивиан Лавуа сказала, что «все потрясены» произошедшим. «Здесь все друг друга знают. Все близки. Все затронуты случившимся, потому что мы их всех знаем», - добавила женщина.

«Во время отлива вы можете ловить рыбу немного дальше от берега. Однако в какой-то момент прилив возвращается. Скорее всего, они были застигнуты врасплох, когда прилив начал подниматься», — сказал представитель местной полиции.

«То, что произошло, затронуло всех нас, потому что такое происходит впервые», — заявил мэр города Жан-Морис Трембле.

Полиция сообщила, что группа детей ловила на берегу реки мойву. Серебристая корюшка является кормовым видом, потребляемым многими морскими животными. Ловля мойвы является популярным занятием в этой части северного побережья Квебека и ловят ее на берегу рек в ночное время - люди разводят костер на берегу и ждут.