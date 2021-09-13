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4 человека пострадали при взрыве в жилом доме в американском штате Джорджия

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
13 Сентября 2021, 11:39
4 человека пострадали при взрыве в жилом доме в американском штате Джорджия

ДАНВУДИ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье в жилом доме в округе ДеКалб штата Джорджия произошел взрыв, в результате чего трехэтажное здание частично обрушилось и четыре человека получили легкие травмы, заявили власти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Причина взрыва неизвестна, но, по словам заместителя начальника пожарно-спасательной службы округа ДеКалб Мелвина Картера, незадолго до взрыва в местную коммунальную службу поступил звонок от одного из жителей по поводу сильного запаха газа.

Отмечается, что 90% здания было осмотрено. Ведутся работы по укреплению здания, чтобы спасатели могли продолжить поиски пострадавших

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Сообщается, что четыре человека были госпитализированы с травмами в результате взрыва, один из них с ожогами, другой с переломом ноги.

Капитан пожарной охраны Джейсон Дэниелс заявил раннее, что два человека пропали без вести и, возможно, находились в одной из трех полностью разрушенных квартир. Спасатели не смогли проникнуть в эти квартиры из-за нестабильности всей конструкции.

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Однако телеканал WSB-TV сообщил со ссылкой на сотрудников пожарной службы ДеКалба, что позже эти люди были найдены в целости и сохранности.

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Жители частично обрушившегося здания и несколько других находившихся поблизости были эвакуированы. Жителям сказали, что самое раннее, когда они смогут вернуться домой, это понедельник.

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