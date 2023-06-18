4 человека погибли в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 4 человека погибли в результате ДТП с возгоранием автомобиля в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

17 июня на 10 км трассы республиканского значения Доссор-Кульсары-Бейнеу столкнулись автомобили Lada Priora и Toyota Camry. В результате удара автомобиль Lada Priora загорелся. Его водитель 1992 г.р. и пассажир 2001 г.р., а также пассажир автомобиля Toyota Camry 1972 г.р., погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Toyota Camry 1971 г.р. скончался в больнице в результате полученных телесных повреждений.

Также 2 пассажира Toyota Camry с различными телесными повреждениями были доставлены в Макатскую районную больницу.