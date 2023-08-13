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    13:45, 13 Август 2023 | GMT +6

    4 человека погибли, 1 пропал без вести в результате взрыва в доме в Пенсильвании

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    Кадр из видео: WTAE
    ГАРРИСБЕРГ. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли и один пропал без вести после взрыва дома в Западной Пенсильвании в субботу утром, в результате которого было разрушено еще несколько домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    По словам официальных лиц, в результате инцидента также пострадали три человека, они были доставлены в местные больницы. Один пациент остается в критическом состоянии, в то время как двое других получили необходимое лечение и были выписаны из медучреждений.

    Из-за нестабильных погодных условий в Пенсильвании восстановительные работы пришлось приостановить на день. Работы возобновились в воскресенье утром.

    Звонок о взрыве в доме и пожаре поступил в службу экстренной помощи примерно в 10:22 утра по местному времени.

    По данным пресс-службы округа Аллегейни, один дом взорвался, а два других загорелись из-за взрыва.

    Три постройки разрушены, еще не менее десятка повреждены, там были выбиты окна.

    Спасатели обнаружили людей, оказавшихся под обломками домов.

    Причина возгорания выясняется. Местная полиция расследует инцидент.


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