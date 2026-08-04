4 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

69 лет назад (1957) родился ОРЫНБЕКОВ Бекболат Серикбекович — казахстанский политический деятель.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина, инженер-электрик (1979); Агротехнический институт, экономист-бухгалтер (2003).

Трудовая деятельность: преподаватель, мастер, заместитель директора Каратауского профессионально-технического училища № 110 (1979); генеральный директор ассоциации «Каратау» (1992-1993); директор предприятия «Бирлик» (1994-1997); ведущий специалист КП «Жамбылавтодор» (1997-1998); заместитель акима города Каратау (1999-2003); аким Таласского района города Каратау (2003-02.2010); аким Сарысуского района (2010); аким города Тараз Жамбылской области (2010-2013); первый заместитель акима Жамбылской области (2013-2020); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Жамбылской области (2020-2026).

Награжден медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» и другими ведомственными наградами.

58 лет назад (1968) родился МОМЫШЕВ Талгат Амангельдиевич — вице-министр водных ресурсов и ирригации РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Щучинске Кокчетавской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-строитель (1990); Алматинский институт экономики и статистики (2001).

Трудовая деятельность: директор фирменного магазина Жамбылского спиртоводочного комбината (1990-1994); исполнительный директор СП «Карахан» (1994-1997); начальник отдела, заместитель директора Жамбылского центра стандартизации, метрологии и сертификации (1997-1998); президент ТОО «Интерсистема» (1998); старший референт аппарата акима Жамбылской области (1998-1999); председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС (1999-2000); директор Алматинского филиала РГП «Метрология» (2000-2003); первый заместитель директора РГП «ГНПЦ «Казсертико», начальник производственного управления по г. Астане АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (2003-2005); заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (с 2010 года — Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан) (2005-2010); председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа Республики Казахстан (2010-2014); председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан (2014-2017); государственный инспектор администрации Президента Республики Казахстан (2017-2018); заместитель акима Жамбылской области (2018-2019); ответственный секретарь Министерства энергетики Республики Казахстан (2019-2021); руководитель аппарата Министерства энергетики Республики Казахстан (2021), вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2021-2023); генеральный директор РГП «Национальный центр аккредитации» МТИ РК (2023-2024); директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (2024-2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

44 года назад (1982) родился ИМАШЕВ Данияр Муратович — руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Фото: Pro Kadry kz

Родился в Акмолинской области. Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина; Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовая деятельность: главный специалист в Департаменте государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Департаменте финансов, Департаменте экономики и бюджетного планирования города Астаны (2003-2005); ведущий специалист, главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора, директор департамента в системе Министерства иностранных дел РК (2005-2025); директор Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2025-01.2026).

На занимаемой должности — с января 2026 года.

40 лет назад (1986) родился НАРЫМБЕТОВ Бакытжан Хаберович — заместитель акима Костанайской области.

Фото: акимат Костанайской области

Родился в Уральске. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «политология» (2007); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2012).

Трудовая деятельность: главный инспектор, руководитель отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима Уральска (2013-2014); руководитель Уральского городского отдела внутренней политики (11.2014-04.2016); главный инспектор отдела организационно-инспекторской работы, руководитель отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области (04.2016-01.2017); руководитель управления внутренней политики Западно-Казахстанской области (01.2017-03.2018); заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК (03.2018-01.2019); заместитель акима Уральска (01.2019-03.2021); заместитель акима Западно-Казахстанской области (03.2021-04.2025).

На занимаемой должности — с апреля 2025 года.