4 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1974 году историко-революционная трилогия видного казахского прозаика Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот», охватывающая события, происходившие в Казахстане во время первой мировой войны и гражданской войны 1918-1920 годов, была удостоена Государственной премии СССР.

В 2003 году в Республиканской клинической больнице в Астане впервые в мире была проведена операция по трансплантации нервных клеток спинного мозга.

Операция была успешно выполнена больной сирингомиелией (атрофия спинного мозга). У пациентки уже на второй день после проведения операции появилась чувствительность конечностей, которой не было последние два года.

В 2004 году в составе управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан был создан секретариат Ассамблеи народа Казахстана.

Основные направления деятельности секретариата Ассамблеи народа Казахстана: обеспечение деятельности Ассамблеи; обеспечение реализации полномочий Президента Республики Казахстан в сфере межэтнических отношений; информационно-аналитическое обеспечение деятельности Президента по политическим вопросам.

В 2011 году республиканский Союз детских общественных организаций «Жұлдыз» передал в дар Музею Первого Президента РК золотую шашку. Она была получена в качестве официальной высшей награды международных сборов юных патриотов стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшихся в июле 2008 года в Кыргызской Республике.

В 2016 году в Алматы был запущен новый медицинский сервис для родильных домов и перинатальных центров. Он предназначен для идентификации малышей при рождении, путем внесения всех необходимых данных о ребенке в электронном варианте, который распечатывается на специальном браслете и застегивается на ручку и ножку младенца. Благодаря сервису, исключается фактор переклеивания браслетов и подмены ребенка, так как браслет обладает специализированной защелкой, что исключает фактор потери браслета или фальсификации данных.

В 2016 году в столице ХХХІ летних Олимпийских игр бразильском городе Рио-де-Жанейро был поднят флаг Республики Казахстан. Защищали честь Казахстана в Рио 104 спортсмена. На Олимпиаде разыгрывалось рекордное количество комплектов медалей (306) и принимало участие рекордное число стран (207).

В 2017 году в Казахстане впервые началось практическое обучение лётчиков Военно-воздушных сил на лётно-навигационном процедурном тренажере (FNPT III) вертолёта ЕС-145, что позволит повысить качественный уровень профессиональной подготовки экипажей и безопасность полётов в целом.

Тренажер даёт возможность лётчикам тренироваться в реалистичных условиях с точным воссозданием сценариев полётов, а также отрабатывать практические действия при различных аварийных ситуациях и в сложной метеорологической обстановке, в частности, в горной местности и городской среде.

В 2018 году в Астане стартовал уникальный веломарафон с участием людей с особыми потребностями «Blind Race Astana - Paris» в рамках проекта «Спорт без границ». Веломарафон проходил через шесть стран - Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Францию - всего 30 городов Евразии.

Уникальность веломарафона заключалась в том, что команде, состоящей из незрячих и слабовидящих велосипедистов, предстояло преодолеть более 5 000 км.

В 2018 году в Армении команда Вооруженных сил Республики Казахстан заняла первое место в международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин Содружества», в котором приняли участие команды из вооруженных сил Армении, Беларуси, Греции, Ирана, Казахстана и России.

В 2022 году 14-летний карагандинец Айбек Касымханов завоевал Гран-при на международном музыкальном конкурсе в Грузии, также его имя вошло в книгу «Золотые дети Казахстана».