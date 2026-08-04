4 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1974 году историко-революционная трилогия видного казахского прозаика Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот», охватывающая события, происходившие в Казахстане во время Первой мировой войны и гражданской войны 1918–1920 годов, была удостоена Государственной премии СССР.

В 2003 году в Республиканской клинической больнице в Астане впервые в мире была проведена операция по трансплантации нервных клеток спинного мозга.

Операция была успешно проведена пациентке с сирингомиелией (атрофией спинного мозга). У нее уже на второй день после проведения операции появилась чувствительность конечностей, которой не было последние два года.

В 2004 году в составе управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан был создан секретариат Ассамблеи народа Казахстана.

Основные направления деятельности секретариата Ассамблеи народа Казахстана: обеспечение деятельности Ассамблеи; обеспечение реализации полномочий Президента Республики Казахстан в сфере межэтнических отношений; информационно-аналитическое обеспечение деятельности Президента по политическим вопросам.

В 2011 году республиканский Союз детских общественных организаций «Жұлдыз» передал в дар Музею Первого Президента РК золотую шашку. Она была получена в качестве официальной высшей награды международных сборов юных патриотов стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшихся в июле 2008 года в Кыргызской Республике.

В 2016 году в Алматы был запущен новый медицинский сервис для родильных домов и перинатальных центров. Он предназначен для идентификации малышей при рождении путем внесения всех необходимых данных о ребенке в электронном виде, который распечатывается на специальном браслете и застегивается на ручку и ножку младенца. Благодаря сервису исключается возможность переклеивания браслетов и подмены ребенка, так как браслет обладает специализированной защелкой, что предотвращает потерю браслета или фальсификации данных.

В 2016 году в столице ХХХІ летних Олимпийских игр, бразильском городе Рио-де-Жанейро, был поднят флаг Казахстана. Защищали честь страны 104 спортсмена. На Олимпиаде разыгрывалось рекордное количество комплектов медалей (306) и участвовало рекордное число стран (207).

В 2017 году в Казахстане впервые началось практическое обучение летчиков Военно-воздушных сил на летно-навигационном процедурном тренажере (FNPT III) вертолета ЕС-145, что позволит повысить качественный уровень профессиональной подготовки экипажей и безопасность полетов в целом.

Тренажер дает возможность летчикам тренироваться в реалистичных условиях с точным воссозданием сценариев полетов, а также отрабатывать практические действия при различных аварийных ситуациях и в сложной метеорологической обстановке, в частности, в горной местности и городской среде.

В 2018 году в Астане стартовал уникальный веломарафон с участием людей с особыми потребностями «Blind Race Astana — Paris» по проекту «Спорт без границ». Веломарафон проходил через шесть стран — Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию и Францию. Маршрут охватил 30 городов Евразии.

Его уникальность заключалась в том, что команде, состоящей из незрячих и слабовидящих велосипедистов, предстояло преодолеть более 5 000 км.

В 2018 году в Армении команда Вооруженных сил Республики Казахстан заняла первое место в международном конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин Содружества», в котором приняли участие команды из вооруженных сил Армении, Беларуси, Греции, Ирана, Казахстана и России.

В 2022 году 14-летний карагандинец Айбек Касымханов завоевал Гран-при на международном музыкальном конкурсе в Грузии, также его имя вошло в книгу «Золотые дети Казахстана».

В 2024 году в Астане китайский шахматист Дин Лижэнь провел обряд «Тұсаукесер» для юного казахстанца. Действующий чемпион мира перерезал путы маленькому Шынғысу, которому исполнился год.

— Для нас честь, что действующий чемпион Дин Лижэнь, отличающийся спокойным характером, воспитанностью и большим талантом, провел важный для казахского народа обряд. Пусть наш Шынғыс получит светлую дорогу и тоже станет известным чемпионом, доблестным гражданином своей страны, — отметил отец малыша Асылхан Караев, арбитр ФИДЕ.

В 2025 году казахстанские школьники завоевали чеыре медали на престижной международной олимпиаде. В городе Сукре (Боливия) состоялась Международная олимпиада по информатике IOI-2025. По итогам двух туров сборная Казахстана показала высокий результат, завоевав три серебряные и одну бронзовую медаль.

В 2025 году в Балхаше установили скамейки из переработанного пластика. Проект экологичных этноскамеек и уличных фонарей на солнечных батареях студенток политехнического колледжа победил на республиканском марафоне. Идея и проект — заслуга Аиды Мухановой и Толғанай Жолдыбай, а также их научного руководителя — преподавателя истории Гулзады Шайжановой. Проект под названием «Эко-этнотұғыр» родился в рамках участия в эколого-просветительском марафоне «Туған жерге қамқорлықпен!». Девушки не только разработали дизайн скамеек и светильников, но и продумали технологию их установки. За свою инициативу они заняли первое место и получили грант в размере 800 тысяч тенге.