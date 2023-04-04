4 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1937-2010) родился- писатель, переводчик, ученый-тюрколог, доктор филологических наук, академик Академии гуманитарных наук Республики Казахстан.

Родился в городе Янгиюль Ташкентской области (РУ). Окончил учетно-экономический факультет Ташкентского финансово-экономического института (1959), экономист; филологический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1966), специализация «Журналистика».

Трудовая деятельность: экономист-инспектор Кустанайского областного государственного банка (с 1959 года); литературный сотрудник районных газет Келесского и Сарыагашского районов Чимкентской области (с 1960 года); младший научный сотрудник Института экономики АН КазССР (с 1962 года); литературный сотрудник газеты «Социалистік Қазақстан» (ныне - «Егемен Қазақстан») (с 1965 года); референт Совета министров КазССР, ответственный секретарь Комиссии по государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры при Совете министров КазССР (с 1970 года); редактор издательства «Казахстан» (с 1976 года); профессор кафедры казахской литературы Казахского педагогического университета им. Абая (с 1981 года); профессор кафедры казахского языка Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева (1997-2002).

Автор повести-монолога «Не хочу терять надежду» (г. Алма-Ата, 1981; на казахском языке - 2005), повести «Не бедный я, но печальный» (г. Алматы, 2001, на казахском языке), повести-монолога «Река жизни» (г. Алматы, 2003), а также научных исследований в области литературоведения. Перевел на казахский язык повесть Л. Гурунца «Наш милый Шушикенд» (г. Алма-Ата, 1977), роман В. Козаченко «Молния» (г. Алма-Ата, 1979), роман «Горизонт» Саида Ахмада (г. Алма-Ата, 1981), роман П. Кадырова «Звездные ночи» (г. Алма-Ата, 1986) и др.

Награжден Почетной грамотой РК (2001), золотой медалью Европейского общества Ф. Кафки под эгидой ЮНЕСКО (2010). Лауреат премии им. Культегина (2005).

назад (1958) родилась- актриса, заслуженная артистка Казахской ССР, член Союза кинематографистов СССР и Казахстана.

Родилась в г. Алматы. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, преподаватель русского языка и литературы (1983).

Трудовая деятельность: актриса киностудии «Казахфильм» (с 1978 года); руководитель творческого объединения «Киноактер».

Снималась в фильмах «Притча о любви» (1975), «Храни свою звезду» (1975), «Мы взрослые» (1980), «Пора звенящего зноя» (1980), «Дыня» (1982), «Концерт» (1984), «Живая вакцина» (1987), «Забудь обо мне» (1993) и др.; сериалах «Перекресток», «Саранча».

Награждена орденами «Парасат» (2008), «Құрмет» (2000).

назад (1974) родился- заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, неоднократный чемпион Республики Казахстан, чемпион мира и Олимпийских игр.

Уроженец Карагандинской области. Занимался боксом с 11 лет. На профессиональном ринге провел 40 боев, 36 выиграл, из них 30 нокаутом. Выступал в весе до 86 кг. Первый тренер - А. Апачинский.

В 1990 году - победитель юношеского первенства СССР, в 1993 году - победитель чемпионата СНГ, серебряный призер чемпионата мира (Берлин), в 1994 году - чемпион Азии (Тегеран), бронзовый призер XII Азиатских игр (Хиросима, Япония), в 1995 году - победитель международного турнира «100 лет России» (Москва), бронзовый призер чемпионата мира, победитель международного турнира (Галле, ФРГ), победитель первых Центрально-Азиатских игр (Ташкент), чемпион Азии (Ташкент). В 1996 году В. Жиров отправился в Атланту на Олимпийские игры, где был признан самым техничным боксером и награжден кубком Val Baker. Именно во время пребывания в Атланте Василий понял свое будущее - профессиональный ринг, и с 1997 года он перешел в профессиональный бокс. В июне 1999 года В. Жиров завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии международной ассоциации профессионалов IBF. По единогласному мнению судей в Байлокси (Миссисипи, США) В. Жиров в седьмом раунде одолел двукратного чемпиона мира 33-летнего американца Артура Уильямса. Был получен золотой пояс за выдающуюся победу на профессиональном боксерском ринге. Второй раз он защищал свой титул в 2001 году в Алматы и нокаутировал претендента Х. Гонзалесса. Популярное американское издание «USA Today» назвало В. Жирова лучшим профессиональным боксером 2001 года во всех весовых категориях.

Награжден орденом «Парасат».

назад (1979) родился- председатель АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

Окончил Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева г. Алматы, инженер-экономист в области нефти и газа (2001); Школу управления им. Альфреда Слоуна Массачусетского технологического института, г. Кэмбридж, США, магистр делового администрирования (2012).

Трудовая деятельность: работа в налоговых органах Республики Казахстан (2001-2006); занимал различные позиции в компаниях частного сектора (2006-2015); заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «Институт высоких технологий» (2015-2016); председатель правления ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund (ранее - ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства») (2016-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

назад (1980-2000) родился- казахстанский боксер, олимпийский чемпион 2000 года в полулёгком весе (до 57 кг).

Родился в г. Туркестане. Был студентом Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссави. Боксом начал заниматься с 15 лет, что для этого вида спорта скорее поздно, чем рано. Однако он молниеносно ворвался в спорт. Победа следовала за победой. В 18 лет стал серебряным призером молодежного первенства Азии и Молодежного чемпионата мира 1998 года. В 19 лет завоевал серебряную медаль на чемпионате Центральной Азии, а затем стал чемпионом Азии и чемпионом Центрально-Азиатских стран.

Звездным часом боксера стал 2000-й год. Он становится чемпионом Кубка Гран-при. Но, конечно, главное достижение в его жизни - золото на Олимпийских играх в Сиднее. По мнению спортивных экспертов, Бекзат Саттарханов был самым большим и сенсационным открытием Казахстана. С первой попытки, всего в двадцать лет, он стал олимпийским чемпионом.

Звезда спортсмена погасла, не успев по-настоящему зажечься. После триумфа на Олимпийских играх в Сиднее, за 15 минут до нового, 2001 года, Бекзат погиб в автокатастрофе недалеко от населённого пункта Шубаровка Ордабасинского района Южно-Казахстанкой области. Он ехал на своей машине домой из Туркестана в город Шымкент.

В 2005 году была выпущена почтовая марка Казахстана, посвящённая Саттарханову. В родном городе чемпиона Туркестане его именем был назван проспект, а с 2007 года в день рождения боксёра ежегодно проходит международный молодёжный турнир по боксу имени Бекзата Саттарханова. В Кентау была открыта городская комплексная детско-юношеская спортивная школа имени Бекзата Саттарханов, в Шымкенте - Южно-Казахстанская областная спортивная школа-интернат для одаренных детей им. Б. Саттарханова.

назад (1995) родился- казахстанский пловец, первый в истории представитель Казахстана, выигравший олимпийское золото в плавании.

Родился в г. Алматы. Окончил факультет биологии и биотехнологии Казахского национального университета им. аль-Фараби, физическая культура и спорт (2016).

Спортивным плаванием Дмитрий начал заниматься в 2003 году в возрасте 8 лет в СДЮШОР №4 у первого тренера Марины Гильмутдиновой. В 2008 году его приняли в школу-интернат для одаренных в спорте детей города Алматы, где тренировался до 2012 года у заслуженного тренера Казахской ССР Ивана Голохи. В 14 лет он выиграл свой первый приз - Кубок Александра Попова среди юниоров в Екатеринбурге (Россия) и выполнил норматив мастера спорта Республики Казахстан по плаванию. В 2011 году стал серебряным призёром VII чемпионата Азии среди возрастных групп в Джакарте (Индонезия). В 2014 году за три «золота» летних Азиатских игр в Инчхоне (Корея) он получил звание мастера спорта международного класса РК. В 2015 году завоевал золотую медаль летней Универсиады 2015 года в Кванджу (Корея) на дистанции 100 метров брассом и бронзовую на дистанции 50 метров брассом. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) принёс первую золотую олимпийскую медаль Казахстану в плавании.

В июле 2017 года на открытом чемпионате Болгарии по плаванию в ходе подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта Баландин выиграл два «золота» и «бронзу» - на дистанции 100, 200 (2:14.19) и 50 метров брассом соответственно. В августе 2017 года на летней Универсиаде в городе Тайбэй (Тайвань) сумел выиграть две медали: бронзу на 100 метров брассом и серебро на 200 метров.

Лауреат государственной молодежной премии Правительства РК «Дарын» в номинации «Спорт». В январе 2017 года был признан спортсменом года Казахстана в рамках премии «Народный любимец». В январе 2018 года вошёл в число топ-24 спортсменов Казахстана, которые были отобраны МОК для получения Олимпийской стипендии к Олимпиаде Токио-2020.