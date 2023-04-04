4 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

Праздник официально провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2005 года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем послании заявил, что наземные мины и взрывоопасные пережитки войны создают угрозу жизни людей и тормозят развитие. Он призвал к активной поддержке деятельности по разминированию и разъяснению мирной опасности, а также к объединению усилий для ликвидации мин во имя стабильности и безопасности в мире.

День веб-мастера

Дата этого праздника выбрана неслучайно: если присмотреться, можно заметить, что цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров.

Веб-мастер или «управляющий» сайтом - это человек, занимающийся разработкой веб-сайта или корпоративного приложения в Интернете.

СОБЫТИЯ

В 1930 году около сорока человек во главе с Ахметом Байтурсынулы были взяты под стражу, приговорены к различным срокам заключения и подлежали ссылке. Из них 20 человек, в числе которых были Ахмет Байтурсынулы, Мыржакып Дулатов, Мырзагали Есболов, Халел Габбасов, Динмухаммед Адилов, Жусупбек Аймаутов, Газымбек Биримжанов, Абдрахман Байдильдин, Аскар Дулатов, Темиржан Есмамбетов и др., были приговорены к расстрелу, который им заменили 10 годами лагерей.

В 1933 годув соответствии с постановлением Краевого комитета ВКП (б) предусматривался полный перевод делопроизводства на казахский язык в центральных государственных органах республики. Предприятия, не имевшие возможности (малочисленность сотрудников-казахов) для полного перевода на казахский язык, должны были обеспечить ведение делопроизводства на двух языках. В тех регионах, где титульное население составляло более 40 процентов, документооборот должен был вестись на казахском языке.

В 1992 году в Алматы подписано соглашение о государственной безопасности и основных принципах сотрудничества разведывательных органов стран СНГ.

В 1994 году в целях повышения творческого и технического уровня телевизионных и радиопрограмм, совершенствования управления системой телевидения и радиовещания, формирования единого информационного пространства Казахстана, активизации вхождения в мировые информационные процессы, укрепления материально-технической базы и координации научно-исследовательской деятельности в сфере телевидения и радио, а также создания оптимальных условий инвестирования отрасли создана республиканская корпорация «Телевидение и радио Казахстана».

В 1994 году в Корейской Народно-Демократической Республике прошел международный весенний фестиваль «Апрель», на котором казахский фольклорно-этнографический ансамбль «Отырар сазы» (руководитель - Нургиса Тлендиев) занял первое место.

В 1996 году получен первый слиток Балхашского золота, на котором Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в торжественной обстановке поставил клеймо за № 1.

В 2006 годуна Чистопрудном бульваре в центре Москвы президенты Казахстана и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин открыли памятник Абаю Кунанбайулы.

Памятник Абаю является даром Республики Казахстан городу Москве, его общая стоимость 161 млн 800 тысяч тенге. Над проектом памятника работала авторская группа под руководством казахстанского скульптора Марат Айнекова и дизайнера Тимура Сулейменова.

В 2014 году в селе Манкент Южно-Казахстанской области открыли мемориал памяти на месте захоронения польских солдат.

На торжественное открытие прибыла делегация Польши во главе с генеральным секретарем Совета охраны памяти и мученичества Польши Анджеем Кунеровым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Казахстане Яцеком Ключковским.

В 2014 году зарубежные эксперты Международной федерации студенческого спорта (фр. Federation Internationale du Sport Universitaire, сокр. FISU) признали казахстанский комплекс трамплинов «Сункар» одним из пяти лучших в мире.

В2018 годубыли утверждены правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в Казнете. Администратором доменных имен в Казнете является Казахстанская ассоциация IT-компаний, а регистратурой - Казахский центр сетевой информации.

В 2019 году ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы Селимжан Чалышкан стал обладателем гранта на обучение в Гарварде.

Селимжан Чалышкан входит в состав олимпийской команды Казахстана по биологии. В копилке Селимжана - бронза международной олимпиады International Biology Olympiad-2018 в Тегеране, а также золото и бронза республиканской. Помимо достижений в науке, ученик Интеллектуальной школы имеет успешный опыт создания инновационных проектов.

В 2021 году актер Карагандинского русского драматического театра имени К.С. Станиславского Руслан Маевский стал призером Международного конкурса театральной фотографии «Театр в фотообъективе» (THEATRE EXPOSED), работы для участия в котором прислали любители и профессионалы из 19 стран мира.

Работы в категории «Любитель» заняли первое место в номинациях «Свободное фото» и «Ретрофото», а также Р. Маевский получил серебро в номинации «Портрет».

В 2022 году в непальском Покхаре прошли Кубок Азии и чемпионат Южной Азии по триатлону. В соревнованиях приняли участие 63 спортсмена из Австрии, Бангладеш, Индии, Казахстана, Польши и Японии. Казахстанский флаг защищала Екатерина Шабалина, сумевшая превзойти своих главных конкуренток - японок. По итогам гонки она завоевала первое место, финишировав со временем 01:02:20.