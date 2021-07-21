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4 965 516 казахстанцев получили первый компонент вакцины от COVID-19
21 Июля 2021 08:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 21 июля в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 965 516 человек, вторым компонентом провакцинировано 2 907 410 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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