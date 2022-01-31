4,9 млрд тенге АСП получат около 67 тысяч жамбылцев в 2022 году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О получении адресной социальной помощи жителями региона рассказали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году адресной социальной помощью было охвачено 61 441 человек, и выплачено 3,4 млрд. тенге, - рассказал в ходе брифинга в РСК руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области Жорабек Баубеков. - Заключены социальные контракты с 9 384 семьями, это 51 545 человек. Всего трудоспособных 16 460 человек. В том числе 631 - официальные безработные, 1 072 - независимые работники, 11 237 - работающие на момент обращения и 3 520 - дети, инвалиды 1,2 групп, дети-инвалиды, находящиеся по уходу за пожилыми людьми».

По словам спикера, к активным мерам занятости в регионе привлечено 19 647.

«Постоянные рабочие места получили 732 человека, направлены на оплачиваемые общественные работы 471, на социальные рабочие места - 52, на курсы переподготовки - 14 человек, на молодежную практику семеро. Государственные гранты на реализацию новых бизнес идей получили 688 семей в размере 200 МРП».

План трудоспособных получателей адресной социальной помощи, занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости, составил 76,6%, исполнение же превысило 80%. Гарантированный социальный пакет из семей-получателей АСП в январе – декабре получили 16 754 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет на общую сумму 715,5 млн тенге», - сказал Жорабек Баубеков.

Спикер отметил, что право на адресную социальную помощь имеют лица, среднедушевой доход которых не превышает черты бедности. Размер черты бедности по Республике Казахстан определяется центральным исполнительным органом на основе величины прожиточного минимума, в среднем на душу населения, в процентном выражении в зависимости от экономических возможностей государства. Черта бедности по областям, городам республиканского значения, столице исчисляется местными исполнительными органами ежеквартально.

«По нашей области черта бедности, применяемая для назначения адресной социальной помощи на первый квартал 2022 года, составляет 25 646 тенге. В 2022 году адресной социальной помощью планируется охватить 66 987 человек, всего на эти цели предусмотрено 4,9 млрд тенге», - отметил руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области Жорабек Баубеков.