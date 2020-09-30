4,8 миллиардов тенге выплачено вкладчикам лишенного лицензии Tengri Bank

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 30 сентября Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) начал выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «Tengri Bank» через АО «Евразийский банк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 17:00 банк-агент от имени и за счет средств КФГД выплатил гражданам около 4,8 миллиардов тенге, что составляет 27% от общего объема обязательств по сумме гарантийного возмещения перед вкладчиками АО «Tengri Bank».

Выплата гарантийного возмещения началась в рекордно короткие сроки – через 8 рабочих дней с даты лишения АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех банковских операций.

Для сравнения срок начала выплаты по предшествующим банкам составлял от 80 до 107 рабочих дней после лишения их лицензии финансовым регулятором.

Оперативная выплата средств вкладчикам стала возможной благодаря законодательным изменениям, введенным в действие с 1 января 2020 года и инициированным в 2019 году КФГД совместно с Национальным банком Казахстана. Согласно данным изменениям, КФГД принимает на себя обязательства по выплате гарантийного возмещения, не дожидаясь решения суда.

Напоминаем, что для получения гарантийного возмещения вкладчикам АО «Tengri Bank» следует обратиться в любое отделение или филиал АО «Евразийский банк» и заполнить заявление на выплату.