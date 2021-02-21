4 776 пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 21 февраля лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 21 417 человек (13 627 КВИ+ и 7 790 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 776 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 641 пациент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 237 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 54 пациента; на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.