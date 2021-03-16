4 735 человек в Жамбылской области привиты первым компонентом вакцины от коронавируса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в Жамбылской области рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

На сегодняшний день охвачено прививками первого компонента вакцины «Спутник V» 4 735 человек, пояснили в ведомстве. В том числе 3 604 медицинских работника, что составляет 76,1% от общего числа медиков, 786 педагогов (16,6%), 23 сотрудника ДВД и ДКНБ (0,5%), 9 студентов (0,2%), один работник социального учреждения (0,02%), 11 госслужащих (0,2%), а также 301 другое лицо.

«Из 4 735-ти человек, получивших первую прививку, 846 получили вторую прививку вторым компонентом вакцины «Спутник V» через 21 день. Это, в основном, медицинские работники. У привитых не наблюдалось после вакцинации никакой реакции и осложнений. Проведение вакцинации продолжается по мере поступления вакцины в регион», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В таразских городских поликлиниках 1 февраля стартовала кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». Для вакцинации в области функционируют 20 лечебных учреждений, в их числе 9 в городе Таразе, остальные - в районных поликлиниках города Шу и области. Проведение прививок во всех поликлиниках осуществляется в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил.

По мере поступления вакцины против COVID-19 в Жамбылской области в этом году планируется охватить прививками 593 700 человек старше 18 лет, что составляет 52% от общей численности более чем миллионного населения Жамбылской области. В дальнейшем планируется расширение контингента с включением дополнительных уязвимых групп населения. Со второго полугодия, после завершения третьей фазы клинических испытаний, начнется вакцинация отечественным препаратом QazСovid-in.

Напомним, в Казахстане 1 февраля стартовала кампания по добровольной поэтапной вакцинации населения. Вакцинация против инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, проводится бесплатно, на добровольной основе и с информированного согласия лица, желающего вакцинироваться.