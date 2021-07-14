4,6 тысяч человек оштрафовали за появление в пьяном виде в общественных местах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 4,6 тысяч человек задержали за появление в пьяном виде в общественных местах Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За появление граждан на улицах, в парках, подъездах, торговых домах и других местах общего пользования в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, предусмотрена административная ответственность.

Уютно расположившись на детской площадке во дворе дома по улице Заслонова, компания молодых людей распивала спиртные напитки. Возмущенные подобным поведением жильцы многоэтажки позвонили в полицию.

Подобный случай произошел и по улице М. Жусупа. Только здесь, употребив спиртное, на замечание прохожих парни реагировали неадекватно. Они кричали и выражались нецензурной бранью.

В обоих случаях, прибывшие полицейские направили нарушивших общественный порядок в Центр временной адаптации и детоксикации, кроме того, в отношении каждого из них был составлен административный протокол по статье 440 КРКоАП.

«В текущем году за нарушение статьи 440 КРКоАП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» выявлено свыше 4600 жителей региона», – рассказал исполняющий обязанности начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

