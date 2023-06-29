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4,6 трлн тенге выделено на повышенные соцвыплаты в 2023 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2023, 13:56
4,6 трлн тенге выделено на повышенные соцвыплаты в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Благодаря принятым мерам у 3 млн казахстанцев выросли доходы. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году при уточнении республиканского бюджета на 2023 год дополнительно выделено 2,2 трлн тенге на социальные выплаты, здравоохранение и образование, развитие реального сектора и инфраструктуры и другие направления. Все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме», - сказал Алихан Смаилов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

По его словам, в этом году выделено 4,6 трлн тенге на обеспечение повышенными социальными выплатами 4,4 млн человек.

В рамках мер по повышению доходов населения выросли доходы более 3 млн человек.

«В том числе увеличена заработная плата 1,2 млн работников бюджетной сферы до 30%. Заработная плата более 1 миллиона рабочих повысилась до 50%. Пособия увеличились на 23% с охватом около 900 тысяч человек. Стипендии студентам увеличены на 20%. До конца года будет занято около 1 миллиона человек», - заключил Премьер.


Премьер-министр РК   Соцвыплаты   AMANAT  
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