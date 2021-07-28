4,5 тысячи животных поместили на штрафстоянки Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 4,5 тысячи животных поместили на штрафстоянки Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В целях профилактики краж скота, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий, причиной которых является скот, на территории Павлодарской области на постоянной основе проводятся профилактические рейды.
«На сегодняшний день 605 владельцев бродячего скота привлечены к административной ответственности. А ведь наказания можно было бы избежать, отдав свою скотину на выпас в стадо. Беспризорные животные в поисках еды заходят во все доступные дворы, ломают калитки, заборы, вытаптывают посевы, съедают запасы сельхозпродуктов, которые люди хранят в сараях дворов», – отмечает заместитель начальника управления местной полицейской службы Куаныш Мустафинов.
С начала года сотрудники полиции на штрафстоянки для скота поместили порядка 4 500 животных. Также в отношении 61 пастуха составлены административные материалы по статье 615 КоАП РК. Только за истекшие сутки загнаны на штрафные стоянки 50 голов паслись без присмотра.
«К примеру, в июле текущего года во время патрулирования населенных пунктов, сотрудники полиции ОП Железинского района установили факты, когда бесконтрольно паслись шесть коров на детской площадке и улицах села. Стражи порядка установили владельцев скота, в отношении которых были составлены административные протоколы по статье 408 КРКоАП», – отметил Куаныш Мустафинов.
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