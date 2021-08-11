4,5 тысячи домов взяли на учет пожарные СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали рост пожаров в прошлый отопительный период на 33%, погибших – на 15%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов отметил, что основными причинами пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

Почти треть пожаров приходится на Петропавловск. Среди районов антилидерами являются Кызылжарский и район М.Жумабаева.

Перед новым отопительным сезоном спасатели предложили принять ряд мер, которые, по их мнению, должны помочь стабилизировать ситуацию с пожарами.

«Особое внимание в профилактике уделяется социально уязвимым слоям населения, представителям, относящимся к группе риска, неблагополучным семьям, одиноким, престарелым гражданам и инвалидам. Из этой категории на учет взяты более 4,5 жилых домов с населением около 17 тысяч человек. В домах этой категории на безвозмездной основе установили более одной тысячи датчиков угарного газа и дыма. Есть факты, когда они предотвратили гибель людей. Считаем необходимым решить вопрос по 100% оснащению домов социально-уязвимых слоев населения датчиками контроля угарного газа и дыма», - сказал Р.Камалов.

Он предложил рассмотреть возможность выделения через соцгосзаказ средств на ремонт печного отопления и замену обветшалой проводки социально уязвимых слоев населения. По словам Р.Камалова, в основном, такие проблемы у многодетных матерей-одиночек и престарелых североказахстанцев.

«Как показывает практика, организация радио- и телеперехвата для трансляции требований пожарной безопасности является одной из самых эффективных благодаря большому охвату аудитории. В целях максимального информирования людей считаем необходимым применить этот механизм профилактики в нашем регионе», - отметил Р.Камалов.

Предлагают спасатели рассмотреть вопрос газификации многоквартирных жилых домов ранее отключенных от системы центрального газоснабжения.

Снос ветхого жилья тоже влияет на статистику пожаров. Р.Камалов сообщил, что в микрорайоне «Жас оркен», где активно сносят частный сектор и на его месте строят многоэтажки, количество пожаров заметно уменьшилось.

«В этом году для районов приобретаем восемь единиц пожарной техники. Старую технику передадим пожарным постам в отдаленные населенные пункты. Действующие пять пожарных частей в Петропавловске технику укрепили. В следующем году начнется строительство нового пожарного депо в микрорайоне «Береке», - добавил Р.Камалов.