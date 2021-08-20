4,5 тысячи безработных получили соцвыплаты в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 4,5 тысячи жителей Восточно-Казахстанской области получили социальные выплаты в связи с потерей работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В целом по Казахстану социальные выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования получили 78 тысяч человек. При этом 52 тысячи человек выплату впервые назначили в этом году.

С 1 августа в Восточном Казахстане 4 660 человек являются получателями социальной выплаты по потери работы. Только 3860 жителям области Государственный фонд социального страхования выплату назначил впервые в этом году.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу», заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП, в течение одного дня центр занятости населения по месту жительства заявителя предложит вакансии. Если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного. Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Как напомнили в филиале Государственного фонда социального страхования, выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения РК для жителей 40 городов Казахстана запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.

Пилотный проект запущен для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.