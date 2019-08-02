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4,5 тонны кокаина на сумму $1,1 млрд изъяла немецкая таможня

Автор:  
Тимур Дюсекеев
2 Августа 2019, 20:09
4,5 тонны кокаина на сумму $1,1 млрд изъяла немецкая таможня

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Немецкие таможенные органы изъяли 4,5 тонны кокаина, стоимость которого оценивается в 1,1 млрд долларов, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

Гамбургская таможня в пятницу заявила, что наркотики были изъяты две недели назад во время проверки контейнера, который следовал из уругвайского Монтевидео в бельгийский Антверпен.

В документах были заявлены соевые бобы, однако таможенники обнаружили более 4,2 тысяч пакетов кокаина в 211 спортивных сумках. Это крупнейшая изъятая партия кокаина в Германии на сегодня.

В таможне подчеркнули, что наркотики были уничтожены «на фоне строгой секретности и больших мер безопасности».

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Германия  
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