4,5 млрд тенге налогов заплатили продавцы ювелирных изделий в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно выделения в общем классификаторе отдельного вида экономической деятельности «производство и реализация ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общий классификатор видов экономической деятельности (далее – ОКЭД) действует до 2024 года и разработан с учетом Статистической классификации видов экономической деятельности Европейского экономического сообщества (NACERev.2). Производство ювелирных и аналогичных изделий обозначено кодом ОКЭД 32.12 и включает подкласс производства ювелирных изделий из драгоценных или недрагоценных металлов, плакированных драгоценными металлами, из драгоценных или полудрагоценных камней, или из драгоценных металлов в сочетании с драгоценными или полудрагоценными камнями или с другими материалами», - написал Алихан Смаилов в своем ответе .

По его словам, розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах обозначена кодом ОКЭД 47.77 и оптовая торговля часами и ювелирными изделиями кодом ОКЭД 46.48. Тем самым вышеуказанные ОКЭДы позволяют классифицировать данный вид экономической деятельности по производству и реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Как говорится в предоставленной информации, по данным налоговой отчетности количество налогоплательщиков, отразивших по ОКЭД в сферах: 1) производства ювелирных изделий и аналогичных изделий (в 2017 году – 186 лиц, в 2018 году – 200 лиц, в 2019 году – 216 лиц, в 2020 году – 211 лиц, за 9 месяцев 2021 года – 197 лиц); 2) оптовой торговли часами и ювелирными украшениями (в 2017 году 70 лиц, в 2018 – 74, в 2019 – 80, в 2020 – 73, за 9 месяцев 2021 – 79); 3) розничной торговли часами и ювелирными изделиями (в специализированных магазинах – в 2017 году 1230 лиц, в 2018 – 1343, в 2019 – 1419, в 2020 – 1427 за 9 месяцев 2021 – 1289).

«В 2017 году от вышеуказанных категорий лиц поступило в бюджет всего налогов 2,5 млрд тенге, в том числе НДС 1,5 млрд тенге, за 2018 год всего налогов 3,2 млрд тенге, в том числе НДС 1,8 млрд тенге, за 2019 года всего налогов 4,3 млрд тенге, в том числе НДС 2,4 млрд тенге, за 2020 год всего налогов на сумму 4 млрд тенге, в том числе НДС 2,7 млрд тенге, за 9 месяцев текущего года всего налогов на сумму 4,5 млрд тенге, в том числе НДС 3,1 млрд тенге, что свидетельствует о значительном увеличении поступлений в бюджет НДС», - заключил зампремьера.



