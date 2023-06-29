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4,5 млн тенге отдали мошенникам две пенсионерки в Талдыкоргане

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Июня 2023, 21:12
4,5 млн тенге отдали мошенникам две пенсионерки в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два факта телефонного мошенничества зарегистрировали за последние сутки в Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram­-канал POLISIA.KZ.

В качестве потерпевших выступают две пенсионерки, дочери которых имеют и управляют автомашинами. Обоим поступил телефонный звонок. В обоих случаях представились сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники отработали по одинаковому сценарию – сообщили, что дочь якобы сбила человека, госпитализированного в тяжелом состоянии в больницу и на его лечение, а также «разрешения» проблем по факту ДТП требуется около 5 млн тенге.

Одна из потерпевших отдала мошенникам 3,5 млн тенге, другая лишилась 1 млн. По обоим фактам уголовное расследование, предусмотренное ст. 190 УК РК.


Борьба с преступностью   Мошенничество   Жетысуская область   Талдыкорган  
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