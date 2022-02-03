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4,5 млн деревьев планируется высадить в «зеленом поясе» Нур-Султана

3 Февраля 2022 19:40
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4,5 млн деревьев планируется высадить в «зеленом поясе» Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4,5 млн деревьев планируется высадить в «зеленом поясе» Нур-Султана. Об этом сообщила руководитель столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее словам, согласно действующему законодательству, размер «зеленой» зоны для условий столицы должен составлять 25 га на одну тысячу человек или 250 квадратных метров на одного жителя. В настоящее время фактически размер «зеленого пояса» составляет 139 квадратных метров на одного жителя. Чтобы соответствовать правилу, фактическая площадь лесонасаждений «зеленого пояса» Нур-Султана должна быть не менее 25 тысяч га.

На сегодня общая площадь непрерывного озеленения города составляет 14 725 га. В этом году планируется высадить 4,5 млн деревьев. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Уже выделены земельные участки в черте города, но не все они, как отметила А. Кожабаева, могут быть пригодными для посадки деревьев.

«Приживаемость деревьев в столице составляет 61%. В «зеленом поясе» приживаемость - 91%. (…) Мы хотим сейчас заказать исследование, привлечь науку, биологов, почвоведов и других заинтересованных лиц и посмотреть, что пригодно, что нет. Если эти участки окажутся непригодными, то мы попросим другие на замену», - сообщила она на отчетной встрече в городском маслихате.



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#Нур-Султан   #Экология  
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Автор:

Анеля Касымова

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