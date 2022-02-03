4,5 млн деревьев планируется высадить в «зеленом поясе» Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 4,5 млн деревьев планируется высадить в «зеленом поясе» Нур-Султана. Об этом сообщила руководитель столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, согласно действующему законодательству, размер «зеленой» зоны для условий столицы должен составлять 25 га на одну тысячу человек или 250 квадратных метров на одного жителя. В настоящее время фактически размер «зеленого пояса» составляет 139 квадратных метров на одного жителя. Чтобы соответствовать правилу, фактическая площадь лесонасаждений «зеленого пояса» Нур-Султана должна быть не менее 25 тысяч га.

На сегодня общая площадь непрерывного озеленения города составляет 14 725 га. В этом году планируется высадить 4,5 млн деревьев. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Уже выделены земельные участки в черте города, но не все они, как отметила А. Кожабаева, могут быть пригодными для посадки деревьев.

«Приживаемость деревьев в столице составляет 61%. В «зеленом поясе» приживаемость - 91%. (…) Мы хотим сейчас заказать исследование, привлечь науку, биологов, почвоведов и других заинтересованных лиц и посмотреть, что пригодно, что нет. Если эти участки окажутся непригодными, то мы попросим другие на замену», - сообщила она на отчетной встрече в городском маслихате.



