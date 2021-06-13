4,4 млн тенге заплатят жамбылские владельцы оружия за нарушения правил хранения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Қару-2021» проходит в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, мероприятие проходит с 17 мая по 17 июня. За время проведения сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 48 единиц оружия. Это 33 единицы гладкоствольного, 3 единицы нарезного, 5 обрезов гладкоствольного, 1 единица обреза нарезного оружия, 5 травматических пистолетов и 1 револьвер.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия проверено 982 пастбища и крестьянских хозяйств.

Проводится 25 досудебных расследований по статье 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), составлено 34 административных протокола по статье 482 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка оружия).

На сегодня проверено 4 тысячи 137 владельцев оружия. Административные протоколы составлены на 267 владельцев оружия на общую сумму 4 миллиона 404 тысячи тенге.

За нарушение порядка хранения к административной ответственности привлечено 188 владельцев оружия, за нарушение порядка регистрации – 79, уточнили в правоохранительном ведомстве.