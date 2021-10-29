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    14:54, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    4,4 млн тенге штрафов заплатили за нарушение карантина жители СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать нарушения режима карантина жителями, которые должны находиться на изоляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов на брифинге сообщил, что в октябре 108 человек оштрафовали на общую сумму 4,4 млн тенге за нарушение карантина. Их, имеющих «красный» и «желтый» статус, выявили с помощью проекта «Ashyq». Вместо того чтобы находиться на изоляции, они пытались пройти в общественные места.

    «23 мониторинговые группы провели в октябре 160 рейдов по 945 объектам. По результатам рейдов к ответственности привлекли 20 лиц на общую сумму более 1,1 млн тенге. В средствах массовой информации опубликовано 95 нарушителей ограничительных мероприятий, оплативших административные штрафы. Ограничительные меры позволяют сдержать прирост заболеваемости, но если мы не будем четко их исполнять, то эффекта не будет», - сказал А. Кушбасов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Ashyq
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