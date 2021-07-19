ПАЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 4,3 тысячи животных поместили на штрафстоянки Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях профилактики краж скота, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествии, причиной которых является скот, на территории области полицейскими проводятся рейды на автодорогах и летних выпасах. Бесхозно пасущийся скот стражи правопорядка помещают на штрафные стоянки для скота.

Так, при патрулировании полицейскими на автодороге в районе поселка Шидерты обнаружены шесть коров, которые паслись без присмотра. Их загнали на штрафстоянку. Установлен владелец, который привлечен к ответственности по статье 408 КоАП РК.

В другом случае в селе Новочерноярка Павлодарского района без присмотра по селу бродили пять лошадей. За нарушение правил содержания скота в отношении владельца скота составлен административный протокол по статье 408 КоАП РК и проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов. Всего порядка 4,3 тысячи бесхозно пасущихся животных помещено на штрафные стоянки Павлодарской области. На территории региона функционирует 146 штрафных стоянок.

Стоит отметить, что согласно внесенным изменениям в Уголовный кодекс Республики Казахстан ужесточена ответственность за скотокрадство.

