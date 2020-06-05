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4,3 млрд тенге сэкономил Казахстан из-за переноса Олимпиады в Токио

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Июня 2020, 16:45
4,3 млрд тенге сэкономил Казахстан из-за переноса Олимпиады в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько средств сэкономлено из-за отмены международных спортивных мероприятий, в том числе переноса Олимпиады в Токио, ответила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с пандемией коронавируса во всем мире были изменены расписания крупных спортивных соревнований. В связи с этим были скорректированы расписания международных соревнований, лицензионных соревнований, а также график подготовки спортсменов к этим крупным спортивным мероприятиям», - сказала Актоты Раимкулова в ходе отчетной встречи перед населением в СЦК.

Министр отметила, что на сегодняшний день казахстанские спортсмены возобновили свои тренировки.

«В связи с тем, что Олимпиада перенесена на 2021 год, в этом полугодии была сэкономлена значительная сумма в 4,3 млрд тенге и возвращена в госбюджет. То есть, эти средства были оптимизированы и возвращены в республиканский бюджет», - проинформировала министр.

Напомним, Олимпийские игры по решению Международного Олимпийского комитета, Международного Паралимпийского комитета и правительства Японии, а также оргкомитета Токио-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.


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