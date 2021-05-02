4 219 авиапассажиров со справками ПЦР прибыли в Казахстан 1 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 34 международных авиарейса из Германии, Швейцарии, ОАЭ, Египта, Турции, Республики Беларусь, Грузии, Украины, Таджикистана, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераcпространению Covid-19.

Согласно данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в сего за сутки прибыло 4 219 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 22 рейса, 2 633 пассажира;

в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 975 пассажиров;

в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 235 пассажиров;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 148 пассажиров;

в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 228 пассажиров.

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестрирования на COVID-19.



