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    11:08, 02 Май 2021 | GMT +6

    4 219 авиапассажиров со справками ПЦР прибыли в Казахстан 1 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 34 международных авиарейса из Германии, Швейцарии, ОАЭ, Египта, Турции, Республики Беларусь, Грузии, Украины, Таджикистана, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераcпространению Covid-19.

    Согласно данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, в сего за сутки прибыло 4 219 авиапассажиров. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 22 рейса, 2 633 пассажира;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 8 рейсов, 975 пассажиров;

    в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 235 пассажиров;

    в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 148 пассажиров;

    в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 228 пассажиров.

    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестрирования на COVID-19.



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