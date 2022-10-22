3D-туры по местам происшествий предложили создавать в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре предложили создавать 3D-туры по местам происшествий. Пока это только пилотный проект, цель которого – упростить работу следователей и сократить количество ненужных бюрократических процедур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Идеи павлодарских и экибастузских сотрудников полиции презентовали начальнику следственного департамента МВД РК Санжару Адилову. По его словам, в министерстве получили отзывы от следователей региона. Полицейские предложили упростить работу с помощью современных технологий.

«Полицейские из Экибастуза предложили проводить видеосъемку допросов по уголовным делам, чтобы дополнительно не тратить время, и по окончании видеодопроса составлять краткие протоколы по существу: что хотел сказать человек, – пояснил Санжар Адилов.

Это не только упростит работу, но и позволит сэкономить бумагу – уменьшатся объемы распечатанных протоколов».

Видеодопрос будут загружать в базу электронного уголовного дела, и потом в таком же формате он поступит прокурорам. По словам Санжара Адилова, предстоит отработать некоторые технические вопросы, чтобы не возникало проблем при загрузке длинных видео.

Вторую идею предложили павлодарские криминалисты. Это виртуальные туры по месту происшествия, когда с помощью компьютерной мышки можно прокрутить изображение на 360 градусов.

«Благодаря интернет-приложению видео и фотографии с места происшествия «сшиваются» и воспроизводятся в виде 3D-тура. Вы наверняка сталкивались с подобными виртуальными турами на сайтах по продаже квартир: не выходя из дома, можно внимательно рассмотреть помещение», – объяснил Санжар Адилов.

Следователь или прокурор, не покидая рабочего места, смогут осмотреть место происшествия, увидеть ранее не замеченные детали. Прокуроры и судьи в ходе допроса потерпевшего или подозреваемого смогут провести проверку, уточнить детали совершенного преступления, уточнить показания.

С. Адилов подтвердил: когда решат все технические вопросы и проекты «обкатают» в пилотном режиме, их рассчитывают внедрить и в других областях.

Еще один важный вопрос, о котором говорил генерал Адилов на встрече с павлодарскими полицейскими, – сокращение времени на принятие процессуального решения. Речь идет о простых делах, где даже нет состава преступления. Без введения стадии доследственной проверки удастся сократить нагрузку на следствие и дознание, сконцентрировав усилия на расследовании реальных преступлений. Опять же, меньше коррупционных рисков.

Закон позволяет принимать процессуальные решения в сжатые сроки, необходимо должным образом обеспечить ведомственный контроль.

«В министерстве провели анализ. За десять дней принимают процессуальные решения по 17 процентам расследуемых уголовных дел, в трехдневный срок – по пяти процентам дел. При этом в 40 процентах расследуемых уголовных дел нет события преступления, нет состава преступления. Это как раз те заявления, обращения, которые были зарегистрированы в рамках досудебного расследования, по которым в кратчайшие сроки можно было провести необходимые следственные действия и принять процессуальное решение о прекращении», – добавил Санжар Адилов.

По его словам, такие дела до двух месяцев мертвым грузом лежат у следователя. Если решение по ним будет принято за три дня, то освободится время, которое должно быть потрачено на расследование тяжких преступлений, где необходимо провести весь спектр оперативно-следственных мероприятий.

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