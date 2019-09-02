3D-симуляторы для изучения патанатомии появились в вузе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском государственном университете им.М.Козыбаева открыли несколько новых лабораторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы вуза, в Высшей школе медицины запустили лаборатории по анатомии и физиологии, и лабораторию «3D-медицинский симулятор». В последней установили интерактивные симуляторы.

Программное обеспечение по внутренним болезням «Виртуальный пациент «Боткин» направлено на изучение внутренних болезней организма человека. Построено на принципах создания максимально реалистичного виртуального мира. Позволяет полностью имитировать работу врача общей практики в реальном кабинете.

«Преподавателям и студентам доступны различные режимы обучения и дифференцированные модули проверки знаний и экзаменов. База болезней и состояний человека с подробным описанием классификации, патогенеза, анамнеза, жалоб, осмотра, симптомов, способов диагностики и лечения насчитывает свыше 50 различных нозологий по 7-ми разделам внутренних болезней. Практическая составляющая базы представлена более чем 150 виртуальными пациентами с различными физическими и функциональными отклонениями», - рассказали в пресс-службе.

3D-конструктор патологии « Вирхов» — трехмерный симулятор, предназначенный для изучения курсов общей и частной патологической анатомии. С его помощью можно моделировать морфологические проявления в трехмерном пространстве, изучать осложнения и исходы различных болезней и синдромов, патогистологические препараты и макропрепараты.

В медицинской лаборатории по анатомии установили аппаратно-программный комплекс «Пирогов». Он позволяет выстроить полный цикл обучения: от визуального знакомства с анатомическим материалом и получения текстовой информации до проверки качества полученных знаний и автоматической обработки результатов.

«Это 3D-модель человеческого тела в натуральную величину, долевое и сегментарное строение более 4 тысяч объектов человеческого тела, внутриорганные структуры и связочный аппарат. База из 100 типовых патологий. Сравнение парных органов, нормы и патологии. Режим «Диагностика» позволяет интерактивно изучать диагностическую информацию. Преподаватели имеют возможность самостоятельно создавать тесты для студентов по своим курсам лекций», - рассказали в пресс-службе.

Начали работать в вузе лаборатория «Гистология», по физиологии, «Робототехника», по экспериментальной физике, «Нанотехнологий и атомно-силовой микроскопии», IT-центр.