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3D-кинозал откроют в Национальном музее Казахстана

Автор:  
Айгерим Ансаганова
29 Августа 2019, 22:11
3D-кинозал откроют в Национальном музее Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном музее РК откроется новый 3D-кинозал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 августа мы открываем новый 3D-кинозал, который позволит совершить визуализированный поход по сакральным местам с эффектом присутствия. В базе у нас имеется 200 сакральных мест Казахстана. Например, мавзолей Кожа Ахмеда Яссауи, Улытау, Тамгалы-Тас и другие», - сказал заместитель директора Национального музея РК Алмаз Нуразхан во время пресс-тура.

А. Нуразхан отметил, что 3D-зал также будет дополнен виртуальным экскурсоводом и tоuch-панелью, где можно будет просматривать музейные экспонаты в цифровом формате.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартует общереспубликанская акция «Парад музеев». Двери отечественных музеев будут открыты для бесплатных посещений вечером и до поздней ночи, с 21.00 до 03.00 часов, каждую третью пятницу месяца.


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