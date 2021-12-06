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3D-карту ономастических наименований намерены создать в Казахстане

6 Декабря 2021 19:35
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3D-карту ономастических наименований намерены создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице прошел республиканский брифинг о систематизации ономастических наименований путем использования историко-диахронного метода. По словам руководителя отдела ономастики Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК Елерке Толеухан, в Казахстане намерены создать 3D-карту ономастических наименований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство культуры и спорта РК инициировало масштабный проект с целью приведения в порядок исторически устаревших наименований, присвоения им коренных исторических названий. Проект реализуется с прошлого года. В прошлом году мы исследовали топонимические наименования Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

Проект «Систематизация ономастических наименований путем использования историко-диахронного метода» посредством государственных закупок выиграло ТОО «Высшая школа профессиональной подготовки «Кайнар». На сегодня из числа известных ученых, географов они создали рабочую группу и проводят исследования в этом направлении. Также со стороны министерства поставлена задача приведения в порядок и стандартизации ономастического пространства. В этом году мы выбрали Акмолинскую и Жамбылскую области. 19 ноября провели семинар в Кокшетау с участием специалистов в этой области, где обсудили изучение исторических наименований населенных пунктов в Акмолинской области, динамику их изменения, изучили древние карты. 29 ноября в Таразе руководители и члены проекта, представители министерства провели исследование», - отметила спикер на брифинге.

По ее словам, в результате реализации проекта Акмолинская и Жамбылская области создадут табличный словарь, а также изучат динамику изменения топонимических названий.

«Также планируется исследовать все топонимические наименования страны, их исторические названия, таким образом, создать 3D-карту ономастических наименований. После того, как изучим все 17 регионов, предоставим результаты. В дальнейшем планируется восстановить все исторические названия населенных пунктов всех областей Казахстана», - сказала Елерке Толеухан.

По ее словам, ожидается, что по диахронному методу будут упорядочены этимология и значение исторических наименований. Будет проанализирована языковая-генетическая связь, содержательно-семантическая общность, а также историческая преемственность древнейших наименований земель в ономастическом пространстве современного Казахстана.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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