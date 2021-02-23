3D-экскурсию создал для зрителей карагандинский театр

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр имени. К. С. Станиславского создал новый онлайн-проект «На эльфийских крыльях по храму Мельпомены». Любой желающий может совершить онлайн-экскурсию по театру в формате 3D-матрицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время карантина в театре дежурили актёры. Сейчас ограничения сняты, возобновились репетиции. По замыслу авторов проекта, теперь в театре дежурят эльфы из «Сна в летнюю ночь» Уильяма Шекспира. Кстати, постановка с успехом и сейчас идёт на сцене театра.

Вместе с эльфами зрители могут полетать по помещениям театра и внимательно всё рассмотреть. Это только первый проект театра, использующий формат 3D-матрицы. В дальнейшем посетителей сайта и YouTube-канала театра ждут различные театральные мероприятия, снятые в 3D.