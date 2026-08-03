3 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

51 год назад (1975) родился БАЙШУЛАКОВ Алмат Муратович — прокурор Павлодарской области.

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Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «Правоведение».

Трудовая деятельность: помощник, старший помощник прокурора Бостандыкского района города Алматы (1997-1999); прокурор управления, старший прокурор отдела прокуратуры города Алматы (1999-2002); старший прокурор департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, помощник Генерального прокурора Республики Казахстан (2002-2003); директор департамента законодательства, подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (2003-2005); начальник отдела по надзору за применением законов в финансово-кредитной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2005-2006); прокурор Илийского района Алматинской области (2006-2007); прокурор Бостандыкского района города Алматы (2007-2008); начальник управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Алматы (2008); начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Алматы (2008-2009); заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (2009-2011); заместитель прокурора Астаны (2011-2018); советник председателя правления, директор департамента АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» (2018-2019); руководитель Службы контроля департамента контроля и мониторинга закупок АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2019); заведующий Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021); прокурор Восточно-Казахстанской области (2021-2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

Награжден орденом «Данк» II степени (2024); медалью «Ерен еңбегі үшін» (2013), юбилейными медалями.

46 лет назад (1980) родился КАДЫРБЕК Мурат Болатулы — казахстанский государственный деятель.

Фото: senate.parlam.kz

Родился в городе Шардара Шардаринского района Южно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности «Юриспруденция» (2002); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр юриспруденции (2007).

Трудовая деятельность: прокурор отдела Казыбекбийского района города Караганды (2002-2004); помощник прокурора Казыбекбийского района города Караганды, судья районного суда № 2 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области (2004-2008); заместитель директора департаментов: бюджетного планирования, финансово-экономического обеспечения и управления государственными активами; экономики и финансов Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан, заместитель акима Енбекшиказахского района Алматинской области (2008-2010); заместитель директора департамента кадрового обеспечения государственной службы, заместитель руководителя департамента по Алматинской области, руководитель департаментов по Северо-Казахстанской и Мангистауской областям — председатель дисциплинарного совета Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2011-2016); руководитель департамента Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан по Мангистауской области — председатель Совета по этике (2016); аким города Арыс Южно-Казахстанской области (09.2016-03.2021); аким Жетысайского района Туркестанской области (2021-2023); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Туркестанской области (2023-2026).

39 лет назад (1987) родился ДЖАКУПОВ Асланбек Куандыкович — председатель Комитета по вопросам развития саморегулирования Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, генеральный директор ТОО «Национальный центр инноваций и предпринимательства».

Фото: instagram.com/aslanbekjakupov/

Родился в Кокшетау. Окончил Алматинскую юридическую академию Казахского Гуманитарно-юридического университета, специальность «Юриспруденция» (2008); Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова, специальность «Экономика» (2010); Национальную школу государственной политики при Президенте Республики Казахстан, специальность «Магистр социальных знаний» (2014); Сэнфордскую школу государственной политики Университета «Duke» по программе обучения для руководящих кадров по вопросам государственной политики и управления (2014); Central Bohemia Institute of Applied Science & Management, доктор делового администрирования (2018).

Трудовая деятельность: эксперт управления внутреннего аудита в Агентстве Республики Казахстан по статистике (10.2008-05.2009); эксперт управления анализа и правового мониторинга НПА в юридическом департаменте Министерства национальной экономики Республики Казахстан (05.2009-12.2011); главный эксперт управления анализа и правового мониторинга НПА в юридическом департаменте Министерства национальной экономики Республики Казахстан (12.2011-06.2012); руководитель управления правового обеспечения в юридическом департаменте Министерства национальной экономики Республики Казахстан (06.2012-04.2014); руководитель управления анализа и правового мониторинга НПА в юридическом департаменте Министерства национальной экономики Республики Казахстан (04.2014-04.2015); заместитель директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан (04.2015-08.2018); директор департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики Республики Казахстан (08.2018-03.2020); генеральный директор ТОО «Национальный центр инноваций и предпринимательства» (с 2020).